ВСУ атаковали Россию ракетами и дронами. Ранены люди, закрыты аэропорты

Кадр из Белгорода Источник: «Настоящий Гладков» / Telegram

Вечером Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены шесть мирных жителей.

«Зафиксирован прилет по территории коммерческого объекта. Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. <…> На территории предприятия загорелось одно из зданий — пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление», — написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков показал фото с места ЧП Источник: «Настоящий Гладков» / Telegram

Тем же вечером Минобороны отчиталось, что системы ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников над территориями Крыма, Белгородской, Курской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря. Все атаки были отражены в период с 19:00 до 23:00 по Москве.

Вскоре стало известно, что дроны сбили над Таганрогом. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Оперативные службы принимают меры по устранению упавших остатков. Последствия на земле уточняются. Никто не пострадал», — написала мэр в телеграм-канале.

В Волгограде и Саратове временно ограничили работу аэропортов. Из-за атак дронов пострадали люди: один человек был ранен в Белгороде, двое — в Ростовской области. Об этом рассказали местные власти.