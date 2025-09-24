НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Спецоперация на Украине ВСУ атаковали Россию ракетами и дронами. Ранены люди, закрыты аэропорты

ВСУ атаковали Россию ракетами и дронами. Ранены люди, закрыты аэропорты

Ракетной атаке подвергся Белгород

378
Кадр из Белгорода | Источник: «Настоящий Гладков» / TelegramКадр из Белгорода | Источник: «Настоящий Гладков» / Telegram

Кадр из Белгорода

Источник:

«Настоящий Гладков» / Telegram

Вечером Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены шесть мирных жителей.

«Зафиксирован прилет по территории коммерческого объекта. Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. <…> На территории предприятия загорелось одно из зданий — пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление», — написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков показал фото с места ЧП | Источник: «Настоящий Гладков» / TelegramГладков показал фото с места ЧП | Источник: «Настоящий Гладков» / Telegram

Гладков показал фото с места ЧП

Источник:

«Настоящий Гладков» / Telegram

Источник: «Настоящий Гладков» / TelegramИсточник: «Настоящий Гладков» / Telegram
Источник:

«Настоящий Гладков» / Telegram

Источник: «Настоящий Гладков» / TelegramИсточник: «Настоящий Гладков» / Telegram
Источник:

«Настоящий Гладков» / Telegram

Тем же вечером Минобороны отчиталось, что системы ПВО уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников над территориями Крыма, Белгородской, Курской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря. Все атаки были отражены в период с 19:00 до 23:00 по Москве.

Вскоре стало известно, что дроны сбили над Таганрогом. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Оперативные службы принимают меры по устранению упавших остатков. Последствия на земле уточняются. Никто не пострадал», — написала мэр в телеграм-канале.

В Волгограде и Саратове временно ограничили работу аэропортов. Из-за атак дронов пострадали люди: один человек был ранен в Белгороде, двое — в Ростовской области. Об этом рассказали местные власти.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», — написал ростовский губернатор Юрий Слюсарь.

Странно как-то. Страна всё краше и краше, Конституцию улучшили, а это всё откуда взялось?
