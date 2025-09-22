НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Женщину увезли в больницу: в Ярославле столкнулись скорая и легковушка

Женщину увезли в больницу: в Ярославле столкнулись скорая и легковушка

Видео и подробности ДТП

513
В Ярославле произошло ДТП со скорой помощью | Источник: Подслушано в Ярославле (18+) / TelegramВ Ярославле произошло ДТП со скорой помощью | Источник: Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

В Ярославле произошло ДТП со скорой помощью

Источник:

Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

В Ярославле вечером 22 сентября произошло ДТП с участием скорой помощи и легковушки. Авария произошла на проспекте Фрунзе.

Происшествие попало на видео. На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, что скорая с включенными световыми сигналами выехала на перекресток, а легковой автомобиль не уступил ей дорогу. В итоге скорая задела легковушку, которую развернуло на проезжей части и отбросило к разделительной полосе.

Момент столкновения скорой и легковушки в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

«Произошло столкновение скорой помощи и автомобиля „Тойота“. По предварительной информации, водитель автомобиля — 47-летняя женщина — доставлена в медучреждение», — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Последствия ДТП

Источник:

Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

Напомним, 13 сентября в Тутаеве Ярославской области произошло столкновение скорой и легкового автомобиля. Авария случилась на перекрестке улиц 50-летия Победы и Моторостроителей. От удара скорая помощь опрокинулась на бок.

По предварительной информации полиции, в результате ДТП пострадали три человека. Двое из них — сотрудники скорой помощи. Водитель спецмашины и пациент, который находился внутри, не пострадали. Момент аварии также попал на видео.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
Комментарии
2
Гость
14 минут
С мигалками всё понятно - а звуковые сигналы были включены?
Гость
1 минута
Проведите беседы с водителями скорых, что без звукового сигнала они не имеют преимущества и являются виновниками ДТП. Сирену надо включать заранее при подъезде к перекрёстку, а не когда уже выехали на него.
Читать все комментарии
