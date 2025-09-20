НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия

Четыре этажа обрушились в московской школе: под завалами люди, но уже известно о погибших

В ЧП есть и пострадавшие

В московской школе № 1080 вели ремонт, во время которого обрушились четыре этажа. Уже известно о двух погибших. Это были рабочие, которые занимались реконструкцией здания.

«В результате обрушения в школе № 1080 на Знаменской улице погибли двое рабочих», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Предварительно, есть и пострадавшие. Они находятся под завалами. Среди них нет учащихся, потому что в здании не проходит обучение.

Наши коллеги из MSK1.RU дозвонились до директора школы Татьяны Зубовой, но она перенаправила журналиста в столичный департамент образования. Там рекомендовали связаться с департаментом капитального ремонта.

Происшествие успели прокомментировать в прокуратуре города.

«При реконструкции нежилого здания на ул. Знаменской в результате частичного обрушения конструкции пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации», — написано в Telegram-канале ведомства.

Ремонт в отделении школы № 1 анонсировали в феврале этого года. В рамках реконструкции здания внутри должны появиться учебные лаборатории, комфортные зоны отдыха, творческие мастерские и обновленные классы с современным оборудованием. Родителям учеников обещали, что по завершении учебное заведение превратится в современный образовательный центр.

