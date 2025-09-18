Россиянка оставила маленькую дочь в отеле Бангкока и бесследно исчезла: ребенка отправили в местный детдом

Девушка уехала из отеля, оставив в номере маленькую дочь Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россиянка Эрика Владыко приехала в Бангкок с маленькой дочкой, остановилась в отеле, из которого ушла в одиночестве и бесследно пропала. Это случилось 12 сентября. Родные и близкие девушки ищут ее уже неделю, а дочь пока забрали в местный детский дом.

Незадолго до таинственного исчезновения Эрика начала вести себя странно, отметила ее подруга. Она зачем-то переехала в Бангкок с острова Самуи, где у нее был собственный дом, незадолго до пропажи.

«Эрика исчезла в Бангкоке — туда она приехала 12 сентября, а ночью, около двух часов, она вышла из такси на Sukhumvit soi. Машину она заказала на ресепшене, но не со своего телефона. Женщина приехала на улицу, где разные бары, после перестала выходить с близкими на связь.

В последний раз Эрика была на связи в соцсетях 15 сентября, сейчас ее телефон выключен. Дочь Владыко была в номере отеля, когда мама уехала. Утром девочку нашли горничные. Малышку поместили в тайский детдом. Сейчас ее навещает знакомая Эрики, она же обратилась в посольство России», — отметил источник наших коллег из Starhit.ru.

Последний раз Эрика заходила в свои соцсети 15 сентября, после этого ее телефон стал выключен. Родители девушки узнали о ее пропаже 16 числа, и уже вылетели в Бангкок, чтобы написать заявление в местную полицию и забрать внучку.