Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и свергли власть за неделю: кадры протестов в Непале

Молодежь взбунтовалась после того, как власти заблокировали в стране все соцсети. Протестующие подожгли резиденции премьера, президента страны, нескольких министров и политиков. Демонстранты требовали отставки правительства.
Поводом для акций стал введенный на прошлой неделе запрет на использование социальных платформ, включая X, Facebook и Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Как сообщает NDTV, эти соцсети не прошли государственную регистрацию.
Несмотря на то, что правительство уже отменило блокировку, протесты переросли в требования отставки кабинета министров, а митинги в СМИ уже назвали «Революцией поколения Z», потому что в демонстрациях в основном принимают участие зумеры — молодежь и студенты.
На этой неделе протестующие вступили в столкновения с полицией. Полицейские бросают в демонстрантов дымовые гранаты. Люди оттесняют машину с военными, но солдаты не вступают с ними в конфликт.
Также молодежь разжигает костры на асфальте и бросает камни в полицию, а сотрудники правоохранительных органов в ответ стреляют в воздух. Во время митингов демонстранты ворвались в резиденцию президента Рама Чандры Поудела в Катманду и подожгли здание, также они зашли в дома премьер-министра КП Шармы Оли и бывшего министра внутренних дел.
Кроме того, митингующие подожгли дом экс-премьера Натха Кханала. В результате от ожогов серьезно пострадала его жена, а позже скончалась, сообщил портал Khabarhub.
По информации India Today, с территории правительственного квартала Бхайсепати поднялись около 12 вертолетов. Они направились в международный аэропорт Трибхуван, чтобы эвакуировать государственных чиновников. Известно, что премьер-министр Шарма Оли намерен улететь в Дубай, но пока ему это не удалось.
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель убегал от разъяренной толпы. На кадрах видно, как протестующие пинают и пытаются схватить чиновника.
Воздушные суда испытывают сложности с посадкой, включая Airbus A319 авиакомпании Himalaya Airlines, который ранее использовался Оли для визита в Пекин. Все из-за того, что молодежь через социальные сети призывает к срыву работы аэропорта и требует запускать фейерверки, дроны, а также использовать лазерные указки, чтобы помешать воздушным судам.
Разрешение на посадку ожидают рейсы Indigo и Air India из Дели. За последнее время из Катманду вылетели только два рейса: Thai Airways в Бангкок и китайский авиарейс в Гуанчжоу.
Во время акций «поколения Z» пострадали уже более 500 человек. По информации газеты The Himalayan Times, скончались как минимум 19 человек. Пока данные о погибших не обновлялись. Во многих районах Непала ввели комендантский час.