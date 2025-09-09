Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и свергли власть за неделю: кадры протестов в Непале

Правительство уже отменило блокировку, но люди требуют отставки кабинета министров Источник: Adnan Abidi / Reuters

Молодежь взбунтовалась после того, как власти заблокировали в стране все соцсети. Протестующие подожгли резиденции премьера, президента страны, нескольких министров и политиков. Демонстранты требовали отставки правительства.

Поводом для акций стал введенный на прошлой неделе запрет на использование социальных платформ, включая X, Facebook и Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Как сообщает NDTV, эти соцсети не прошли государственную регистрацию.

Несмотря на то, что правительство уже отменило блокировку, протесты переросли в требования отставки кабинета министров, а митинги в СМИ уже назвали «Революцией поколения Z», потому что в демонстрациях в основном принимают участие зумеры — молодежь и студенты.

На этой неделе протестующие вступили в столкновения с полицией. Полицейские бросают в демонстрантов дымовые гранаты. Люди оттесняют машину с военными, но солдаты не вступают с ними в конфликт.

Кадры до момента штурма здания парламента. Часть здания уже подожгли Источник: Lord Bebo / X

Также молодежь разжигает костры на асфальте и бросает камни в полицию, а сотрудники правоохранительных органов в ответ стреляют в воздух. Во время митингов демонстранты ворвались в резиденцию президента Рама Чандры Поудела в Катманду и подожгли здание, также они зашли в дома премьер-министра КП Шармы Оли и бывшего министра внутренних дел.

Пожар в здании парламента Источник: Global Index / X

Кроме того, митингующие подожгли дом экс-премьера Натха Кханала. В результате от ожогов серьезно пострадала его жена, а позже скончалась, сообщил портал Khabarhub.

Пожар в здании парламента, снятый с высоты птичьего полета. Очень много людей вокруг Источник: ceanpolitics / X

По информации India Today, с территории правительственного квартала Бхайсепати поднялись около 12 вертолетов. Они направились в международный аэропорт Трибхуван, чтобы эвакуировать государственных чиновников. Известно, что премьер-министр Шарма Оли намерен улететь в Дубай, но пока ему это не удалось.

Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель убегал от разъяренной толпы. На кадрах видно, как протестующие пинают и пытаются схватить чиновника.

Министр убегает от толпы во время демонстраций Источник: non aesthetic things / X

Воздушные суда испытывают сложности с посадкой, включая Airbus A319 авиакомпании Himalaya Airlines, который ранее использовался Оли для визита в Пекин. Все из-за того, что молодежь через социальные сети призывает к срыву работы аэропорта и требует запускать фейерверки, дроны, а также использовать лазерные указки, чтобы помешать воздушным судам.

Разрешение на посадку ожидают рейсы Indigo и Air India из Дели. За последнее время из Катманду вылетели только два рейса: Thai Airways в Бангкок и китайский авиарейс в Гуанчжоу.