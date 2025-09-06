Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сбитого малыша в Ярославской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварии с участием трехлетнего мальчика. Инцидент произошел в Угличе Ярославской области вечером 4 сентября. Там мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся.
«Региональным следственным управлением по данному факту организована доследственная проверка. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву возбудить по данному факту уголовное дело и расследовать его», — рассказали в центральном аппарате ведомства.
В региональном СУ СКР рассказали, что самокатом управлял 28-летний мужчина. После инцидента в районе дома № 2а на Рыбинском шоссе мальчика с травмами госпитализировали. В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказывали, что ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.