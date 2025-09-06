НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Подробности Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сбитого малыша в Ярославской области

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сбитого малыша в Ярославской области

На ребенка наехал мужчина на электросамокате

292
1 комментарий
В Ярославской области мужчина на электросамокате сбил 3-летнего мальчика | Источник: Новости Госавтоинспекции Углича / vk.comВ Ярославской области мужчина на электросамокате сбил 3-летнего мальчика | Источник: Новости Госавтоинспекции Углича / vk.com

В Ярославской области мужчина на электросамокате сбил 3-летнего мальчика

Источник:

Новости Госавтоинспекции Углича / vk.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварии с участием трехлетнего мальчика. Инцидент произошел в Угличе Ярославской области вечером 4 сентября. Там мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся.

«Региональным следственным управлением по данному факту организована доследственная проверка. Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву возбудить по данному факту уголовное дело и расследовать его», — рассказали в центральном аппарате ведомства.

В региональном СУ СКР рассказали, что самокатом управлял 28-летний мужчина. После инцидента в районе дома № 2а на Рыбинском шоссе мальчика с травмами госпитализировали. В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказывали, что ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
В угоду недобросовестным коммерсам,набиващим карманы на аренде этих самокатов,местная власть не запрещает кататься по городу,по пешеходным дорогам и просто по дорогам всем этим электровелосипедам и самокатам,хотя ИМЕЕТ ПРАВО и ДОЛЖНА защищать жизньи здоровье горожан.Почему опять депутатики Единой России в Ярославле воды в рот набрали или еще чего,почему не запрещают эти самокаты?!
