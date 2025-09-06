НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Баку грузовик рухнул с моста на проезжающие мимо авто: есть погибшие — кадры

В Баку грузовик рухнул с моста на проезжающие мимо авто: есть погибшие — кадры

По предварительной информации, погибли пять человек

Самосвал снес металлические ограждения моста и рухнул | Источник: Caliber.AzСамосвал снес металлические ограждения моста и рухнул | Источник: Caliber.Az

Самосвал снес металлические ограждения моста и рухнул

Источник:

Caliber.Az

В Азербайджане, в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, случилось ДТП. Грузовик снес металлические ограждения моста и рухнул на проезжающие под мостом автомобили.

«Грузовик упал с моста на движущиеся по дороге автомобили», — сообщает азербайджанское издание Oxu.Az.

По информации Caliber.Az, грузовой автомобиль с госномером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки Changan с госномером 90-ZY-012. В Главном управлении государственной дорожной полиции сообщили, что в ДТП погиб один человек, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Грузовик рухнул с моста на проезжающие мимо легковушки | Источник: Caliber.AzГрузовик рухнул с моста на проезжающие мимо легковушки | Источник: Caliber.Az

Грузовик рухнул с моста на проезжающие мимо легковушки

Источник:

Caliber.Az

Однако позже стало известно, что в аварии предположительно погибли пять человек, двое из них — в грузовике, трое — легковом автомобиле. Информация об этом уточняется.

В аварии предположительно погибли пять человек

Источник:

Новости Азербайджана / Telegram

На месте происшествия работают аварийные службы и медики

Источник:

Новости Азербайджана / Telegram

На кадрах видно, как самосвал снес металлические ограждения моста и рухнул на проезжающие под мостом автомобили. На месте происшествия работают аварийные службы и медики.

В США блогеры едва не стали жертвами ДТП прямо в ходе съемок обзора еды в ресторане Cuvee Culinary Creations в Хьюстоне, штат Техас. В здание въехал автомобиль и угодил прямо в столик, где обедали ютуберы.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
