В Ярославле столкнулись грузовик и иномарка. Фото

Днем ранее на трассе М-8 в Ярославской области жестко столкнулись фура и иномарка «Киа». Все случилось в Ростовском округе. По словам очевидцев, фура снесла ограждение и вылетела на встречную полосу движения. В полиции уточнили: 64-летний водитель «Киа» врезался в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара грузовик задел ограждение и выехал на встречку. Осколки ограждения повредили еще один фургон, проезжавший навстречу.