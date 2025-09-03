НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле столкнулись грузовик и иномарка. Фото

В Ярославле столкнулись грузовик и иномарка. Фото

В полиции рассказали подробности аварии

В Ярославле из-за аварии с грузовиком встал троллейбус | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле из-за аварии с грузовиком встал троллейбус | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле из-за аварии с грузовиком встал троллейбус

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Утром 3 сентября в Дзержинском районе Ярославля из-за аварии с грузовиком собрался затор. Кадры последствий столкновения появились в соцсетях.

«По словам очевидца, грузовик на зеленую стрелку снёс „Шевроле“. Из-за ДТП встал троллейбус, не может проехать», — подписали фото в соцсетях.

Судя по кадрам, у легковушки оказалась смята боковая часть.

Из-за аварии был частично затруднен проезд | Источник: Жесть Ярославль / TelegramИз-за аварии был частично затруднен проезд | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Из-за аварии был частично затруднен проезд

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Удар пришелся в боковую часть машины | Источник: Жесть Ярославль / TelegramУдар пришелся в боковую часть машины | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Удар пришелся в боковую часть машины

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

По информации управления МВД России по Ярославской области, на Тутаевском шоссе столкнулись легковушка «Шевроле» и грузовик «Скания».

«Предварительно, без пострадавших», — уточнили в полиции.

Днем ранее на трассе М-8 в Ярославской области жестко столкнулись фура и иномарка «Киа». Все случилось в Ростовском округе. По словам очевидцев, фура снесла ограждение и вылетела на встречную полосу движения. В полиции уточнили: 64-летний водитель «Киа» врезался в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара грузовик задел ограждение и выехал на встречку. Осколки ограждения повредили еще один фургон, проезжавший навстречу.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария с грузовиком
