В Ярославле столкнулись грузовик и иномарка. Фото

Утром 3 сентября в Дзержинском районе Ярославля из-за аварии с грузовиком собрался затор. Кадры последствий столкновения появились в соцсетях.
«По словам очевидца, грузовик на зеленую стрелку снёс „Шевроле“. Из-за ДТП встал троллейбус, не может проехать», — подписали фото в соцсетях.
Судя по кадрам, у легковушки оказалась смята боковая часть.
По информации управления МВД России по Ярославской области, на Тутаевском шоссе столкнулись легковушка «Шевроле» и грузовик «Скания».
«Предварительно, без пострадавших», — уточнили в полиции.
Днем ранее на трассе М-8 в Ярославской области жестко столкнулись фура и иномарка «Киа». Все случилось в Ростовском округе. По словам очевидцев, фура снесла ограждение и вылетела на встречную полосу движения. В полиции уточнили: 64-летний водитель «Киа» врезался в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. От удара грузовик задел ограждение и выехал на встречку. Осколки ограждения повредили еще один фургон, проезжавший навстречу.