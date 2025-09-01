НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Трекер подал сигнал, но шансов выжить уже нет: что известно о пропавшем в Босфоре российском пловце, которого ищут 8 дней

Рассказываем, что могло случиться с ним во время заплыва

Написать комментарий
Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва через турецкий Босфор. Поиски спортсмена продолжаются с 24 августа. Рассказываем, что могло случиться с пловцом и есть ли у него шанс выжить — в материале.

Что случилось со Свечниковым?

Свечников очень опытный пловец, а также основатель собственной школы плавания. Участие в межконтинентальном заплыве «Босфор-2025» стало его заветной мечтой. Он шел к этой цели долгие годы.

В заплыве в этом году участвовали 2800 спортсменов из 81 страны, в их числе были также и ученики Свечникова. Издание Sözcu опубликовало кадры с парома, откуда стартовали участники заплыва, и начало дистанции. На видео Николай выглядит полным сил и энергии. Однако он стал единственным, кто не финишировал.

Пропажу пловца обнаружили не сразу, а тревогу забили лишь спустя 10-12 часов после старта. К тому же по Босфору после заплыва запускали суда.

Близкие и знакомые Николая отмечают, что полиция не проявляет особого рвения, а расследование начали лишь на следующий день после заплыва.

Есть ли шанс выжить?

По информации российского пловца Николая Скворцова, во время таких массовых заплывов легко создать давку. Особенно во время старта.

Эксперт отметил, что спортсмены могут получить травму и захлебнуться. Чтобы избежать таких инцидентов, каждому участнику должны предоставлять страховочный буй.

По словам Скворцова, буй похож на оранжевый мешок, который крепят к ноге спортсмена, чтобы в экстренной ситуации он мог за него зацепиться и поднять руку.

Однако Свечников пропал как раз около старта. Скворцов предположил, что российскому пловцу стало плохо, но он не сумел сообщить об этом

«К тому же, вряд ли есть шансы найти пловца живым, равно как и нет шансов в принципе его обнаружить», — предположил Скворцов.

Известно, что у Босфора сильное течение, способное унести человека на 15 километров за пару дней. Заплыв проходил при плохой погоде: сильный дождь, туман, волны. Видимость резко упала, и старт несколько раз переносили.

Пролив считается огромной дистанцией. Часто спортсмены теряют сознание из-за сильных нагрузок. Вода — непредсказуемая стихия, и техника безопасности важна. Лучшим решением в плохих погодных условиях было перенести заплыв, передает 360.RU.

Что с трекером?

Турецкий телеканал A haber сообщил, что трекер российского пловца Свечникова подал сигнал под водой. Однако пока его точное место не определили.

В Рунете некоторые предполагают, что Свечников мог сбросить трекер и сбежать. Но его родные утверждают, что у него не было причин для бегства. Тем более совсем недавно Николай стал отцом.

Источник:

MSK1.RU

Пока не найдены ни тело, ни трекер спортсмена. Спасатели, береговая охрана и волонтёры продолжают поиски. Океанолог Анатолий Таврический предположил, что пловца могло унести водоворотом в Эгейское море, либо он мог наткнуться на подводный объект, передает «АиФ».

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Босфор Турция Соревнования Поиски людей Спортсмен Заплыв
