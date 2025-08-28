Остаться с победой на Победе: что известно о состоянии Наговициной, застрявшей в горах Киргизии

На сегодняшний день альпинистка признана пропавшей без вести Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За судьбой российской альпинистки, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы, следит вся страна. Она уже две недели находится на высоте около 7200 метров в горах Киргизии. Многие до последнего верят в ее эвакуацию, близкие уверены, что Наговицина жива. Однако операция по спасению альпинистки завершилась 25 августа. Ежедневно вскрываются новые подробности, которые привели Наговицину к «роковой Победе».

Покорить любой ценой

Наталья пыталась взобраться на Победу любой ценой. Альпинистка мечтала получить «Снежного барса». Наговицина ездила в альплагеря на сборы и упорно тренировалась. Сначала она делала это вместе с мужем.

«Снежный барс» — неофициальный титул у альпинистов, который учредили еще в 60-х годах прошлого века. В СССР его выдавали тем, кто покорил высшие вершины, расположенные на территории страны, их пять. За это им давали соответствующий значок: «Покоритель высочайших гор СССР».

В июле 2017-го она с мужем Сергеем поднялась на пик Ленина (7134 м). В 2021-м на пике Хан Тенгри погиб ее муж, но несмотря на несчастный случай с близким человеком, альпинистка не оставила своих планов.

В августе 2022-го Наговицина «взяла» Хан-Тенгри, в июле 2023-го — пик Озоди (до 2020 года пик Корженевской, 7105 м) и уже в следующем месяце — пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7495 м). На пути к заветному титулу «Снежный барс» оставалась только «Победа».

Первая попытка взобраться на пик Победы была у Натальи еще в 2024 году. Однако тогда покорить пик ей не удалось, потому что горный гид Артем Ценцевицкий развернул Наталью на полпути по личным соображениям.

«Я сказал Наташе, что ее текущие физические способности не подходят для пика Победы и нужно сильнее готовиться. Наташа немного обиделась, я не стал брать с нее никаких денег. Собственно, мы и разошлись. Думаю, больших обид она на меня не затаила, но ей очень хотелось на гору, в лагере она говорила, что это неправильно: „Я была готова, а Артем меня не взял“», — рассказал опытный альпинист The Voice.

Ценцевицкий подчеркнул, что покорить пик Победы Наговицина хотела любой ценой, и его это пугало.

«Фанатичность в любом деле не является адекватностью. У меня нет горы мечты, на которую я расшибусь, но залезу, и, мне кажется, это правильный подход. У Наташи была железная цель — Победа, она к ней шла любой ценой и, мне кажется, это неправильный подход, это страшно», — подчеркнул альпинист.

В этом году знакомые не раз отговаривали Наталью от восхождения на Победу. Кроме того, в мае она травмировала ногу, которая еще не до конца зажила и было крайне опасно подвергать себя такому риску.

Роковая Победа

Наговициной все-таки удалось покорить одну из опасных вершин мира и взойти на пик Победы. Однако спуститься оттуда альпинистке не удалось. 12 августа во время спуска спортсменка сломала ногу, ту самую, что была травмирована еще в мае этого года. С того момента Наталья остается на высоте около семи тысяч метров, не имея при себе запасов продовольствия.

Эвакуировать спортсменку до сих пор не могут из-за неблагоприятных погодных условий. Итальянский альпинист Лука Синигалья дважды пытался спасти пострадавшую, но погиб в ходе этих действий. Он обморозил пальцы и очень сильно страдал от головной боли. Ему оказали первую помощь и попытались ускорить спуск, но у него начались судороги. Синигалья скончался от отека мозга.

Попытки спасти Наговицину вместе с итальянским напарником предпринимал и немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд. По его словам, альпинисты обнаружили Наталью и зафиксировали травмированную лодыжку с помощью части палатки. Кроме того, они оставили ей запас продовольствия и газа, рассчитанный примерно на четыре-пять дней.

«На тот момент, когда мы уходили, она чувствовала себя и вела себя абсолютно нормально. Мы оставили ей еды и газа. И этого ей точно хватило бы на 4–5 дней. Когда мы уходили, ситуация еще не была критической», — рассказал РЕН.ТВ Зигмунд.

Признаков жизни нет

Последний раз Наталью видели живой 19 августа во время облета дрона. А все спасательные работы по эвакуации российской альпинистки завершили уже 25 августа.

На видео с дрона от блогера maga.fpv, которым поделился сын альпинистки, попала палатка с Натальей Источник: Михаил Наговицин / vk.com

Из-за плохой видимости дрон не смог взлететь на высоту, где лежит альпинистка Источник: Mountain.ru

Сын Натальи Михаил рассказал «Москве 24», что команда по спасению была готова ждать погодного окна. Почему спасательную команду расформировали, никто ему не объяснил. Михаил отметил, что знает человека, который был бы готов подняться на высоту и сделать съемку с дрона, чтобы зафиксировать признаки жизни Натальи, но ему также не дали этого сделать без объяснения причины.

Михаил уверен, что его мать еще можно спасти. Недавно он обратился к властям России и Кыргызстана с просьбой разрешить съемку и возобновить спасательную операцию, если выяснится, что Наталья жива.

Сын альпинистки верит, что мать еще можно спасти Источник: 59.RU

После этого пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана распространила заявление о том, что в ходе аэровидеосъемки в районе пика Победы не удалось зафиксировать признаков жизни российской альпинистки.

В ведомстве отметили, что дроны, оснащенные высокоточной техникой, обследовали предполагаемое место нахождения спортсменки. После изучения собранных данных, учитывая плохие погодные условия и особенности местности, эксперты пришли к выводу, что никаких признаков жизни Наговициной не обнаружено.

Аэросъемка пика Победы Источник: госкомитет нацбезопасности Кырзыстана

Спасение невозможно

Спасти Наговицину с пика Победы в этом сезоне невозможно. Об этом заявили альпинисты, включая 14 обладателей титула «Снежный барс» и чемпиона мира по спортивному туризму Александра Семенова. Сложные метеоусловия не позволят эвакуировать травмированную женщину, а нормализация ситуации ожидается только в следующем сезоне. Компания «Аксай-Трэвел» отметила, что дальнейшие спасательные работы могут привести к жертвам, передает агентство «Абзац».

Альпинист Артем Ценцевицкий уверен, что спортсменки уже нет в живых.

«Буду честен: столько времени выжить на горе в таких условиях невозможно. Даже если бы в ближайшие дни она бы оставалась жива, ее эвакуация невозможна, так как нет ни технических средств вертолетом ее оттуда забрать, ни физических: люди не смогут этого сделать. Шанс был спасти ее вертолетной группой и то, он был минимальным: погодные условия должны были позволять это, а также здоровье ребят и состояние склона. Только тогда что-то бы получилось, но это было близко к нереальному. Сейчас уже шансов никаких», — заверил эксперт.

Также о невозможности спасения Наговициной ранее заявлял руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек», альпинист Дмитрий Греков. По его словам, с пика Победы с 1955 года не удалось эвакуировать ни одного альпиниста, передает RT.

Некоторые считают, что логично было использовать беспилотник для доставки еды, питья и медикаментов. Однако и это оказалось рискованно.

«Доставка в данном случае подразумевала бы сброс груза, что несет определенные риски. Мы не знаем ее состояние, может ли она выйти. В нашей поисково-спасательной практике мы никогда ничего не сбрасываем именно пострадавшим, так как этим можно еще больше навредить человеку», — рассказал «Российской газете» руководитель направления беспилотной авиации ДПСО «ЛизаАлерт» Евгений Герасимов.

Эвакуационные дроны, способные поднимать до 100 кг, работают только до 7000 м. Спустить человека с 7200 м дроном невозможно из-за физических ограничений.

Источник: Городские медиа

Долг за спасение

Ранее в Сети появилась информация, что если Наговицину признают погибшей, то семье придется покрыть расходы за спасательные операции. Однако адвокат Денис Смирнов утверждает, что наследники не обязаны платить за превышение страховки при оказании медицинской помощи. Даже если счет превышает страховую сумму и застрахованный умер, долг не предъявляется его наследникам. По словам Смирнова, таких случаев не было, и шансов на удовлетворение иска нет, передает «АиФ».

Эту информацию подтвердил и альпинист Ценцевицкий. По его словам, без предоплаты или гарантийных обязательств никто никаких операций не делает. Если и делает, то это происходит или без денег, или по инициативе самого спас отряда. Горный гид утверждает, что денег с родственников брать никто не может.

Погибших может быть и больше

В настоящее время Наговицина официально внесена в список пропавших без вести. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии Адиль Чарыгов. По его словам, сейчас невозможно подтвердить ни факт жизни, ни факт смерти Наговициной, в связи с чем принято решение признать ее пропавшей без вести, передает ТАСС.

В Кыргызстане начата доследственная проверка после происшествия с альпинисткой на Пике Победы. МВД оценит действия туристической компании, организовавшей восхождение.

Пик Победы (7 439 метров) — самая высокая точка Кыргызстана, входит в горную систему Тянь-Шаня. Район считается опасным из-за лавиноопасности, сложного рельефа и погодных условий.