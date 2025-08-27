НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Лифты не работают»: в Ярославле произошел потоп в многоэтажке. Видео

«Лифты не работают»: в Ярославле произошел потоп в многоэтажке. Видео

Жители сообщают, что вода затекла даже в квартиры


4 комментария
В Ярославле затопило многоквартирный дом | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле затопило многоквартирный дом | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле затопило многоквартирный дом

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле произошел потоп в 19-этажке на Балтийской улице, 3 во Фрунзенском районе. Сообщения об этом появились в социальных сетях 27 августа.

По словам местных жителей, затопило подъезд, подвал и даже квартиры.

«Прорвало пожарный гидрант. Затоплены коридоры, квартиры, лифты. Лифты не работают», — пожаловались жильцы дома в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Вода лилась без остановки

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как рассказали 76.RU в Единой диспетчерской службе Ярославля, специалисты приезжали обследовать лифты ранним утром 27 августа. Но оборудование пока нельзя подключать из-за потопа.

«В 6:20 приезжали из „Ярлифта“. Из-за прорыва пожарного гидранта все было затоплено. Из управляющей компании тоже приезжали электрики, там были мастера-монтеры. Подтопление подвала, пока он не просохнет, три-четыре дня лифты будут стоять. Иначе замкнет, и в доме может быть пожарная опасность», — рассказали в ЕДС.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
4
Гость
57 минут
Богатые тоже плачут. Вот вам и пентхаус на двадцатом этаже. Всего за пару дней пожалеют, что не в пятиэтажке живут. Хорошо если молодые и здоровые. Стройте выше,господа застройщики.
Гость
1 час
У нас как-то при продувке труб, прорвало батарею отопления, хорошо что были дома, иначе затопили всех соседей, но хочу сказать, что почти час ждали аварийку, точнее не аварийку а одного слесаря, который неспешно пришёл , посмотрел и ушел перекрывать . Мы всё это время держали руками горячую тубу , как могли сдерживали поток и вытирали с пола воду. Дозвониться почти нереально, или скидывают, или сообщают что мы там какие-то ....цать по счёту , а как доходит очередь, просто скидывают. Дозванивались минут 20, и ждали час. Бардак полный
Читать все комментарии
