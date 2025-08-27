«Лифты не работают»: в Ярославле произошел потоп в многоэтажке. Видео

В Ярославле затопило многоквартирный дом Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле произошел потоп в 19-этажке на Балтийской улице, 3 во Фрунзенском районе. Сообщения об этом появились в социальных сетях 27 августа.

По словам местных жителей, затопило подъезд, подвал и даже квартиры.

«Прорвало пожарный гидрант. Затоплены коридоры, квартиры, лифты. Лифты не работают», — пожаловались жильцы дома в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Вода лилась без остановки Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как рассказали 76.RU в Единой диспетчерской службе Ярославля, специалисты приезжали обследовать лифты ранним утром 27 августа. Но оборудование пока нельзя подключать из-за потопа.