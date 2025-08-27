«Лифты не работают»: в Ярославле произошел потоп в многоэтажке. Видео

В Ярославле произошел потоп в 19-этажке на Балтийской улице, 3 во Фрунзенском районе. Сообщения об этом появились в социальных сетях 27 августа.
По словам местных жителей, затопило подъезд, подвал и даже квартиры.
«Прорвало пожарный гидрант. Затоплены коридоры, квартиры, лифты. Лифты не работают», — пожаловались жильцы дома в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Как рассказали 76.RU в Единой диспетчерской службе Ярославля, специалисты приезжали обследовать лифты ранним утром 27 августа. Но оборудование пока нельзя подключать из-за потопа.
«В 6:20 приезжали из „Ярлифта“. Из-за прорыва пожарного гидранта все было затоплено. Из управляющей компании тоже приезжали электрики, там были мастера-монтеры. Подтопление подвала, пока он не просохнет, три-четыре дня лифты будут стоять. Иначе замкнет, и в доме может быть пожарная опасность», — рассказали в ЕДС.