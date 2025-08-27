В Хабаровском крае мужчину на огромной бочке унесло в море. Его ищут с вертолета: новости 27 августа

Поиски с вертолета не дали результата Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 августа.

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение. Его эпицентр находился в акватории Каспийского моря, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали в 23:33 (мск) в 41 километре к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 километров.

Момент землетрясения попал на камеру видеонаблюдения Источник: Мой Дербент / Telegram

Толчки почувствовали в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинском, Хивском районах и других территориях республики. Также о тряске сообщили в Пятигорске, Кисловодске и Астрахани.

Как вырастут пенсии в 2026 году

Страховые пенсии будут индексировать дважды в год.

1 февраля — по фактическому уровню инфляции за предыдущий год.

Согласно поправкам к федеральному закону о бюджете (ФЗ № 152 от 24.06.2025), прогноз инфляции на 2026 год был повышен с 4,5 до 7,6 процента. Это значит, что СФР при расчете индексации пенсий на следующий год будет ориентироваться на эти данные.

1 апреля — в зависимости от роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда.

Согласно прогнозам, в 2025 году доходы СФР вырастут на 5,5 процента, а значит, что в апреле 2026 года пенсии могут проиндексировать именно на это число, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Пока это не точные данные. Информация о поступлениях в Соцфонд появится не раньше 2026 года, поэтому размер прибавки может измениться и не факт, что в большую сторону.

После возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров к ним стали применяться те же правила, что и к обычным пенсионерам. Помимо этого, не отменяется увеличение выплат для граждан, достигших 80 лет, и россиян, получивших инвалидность первой группы. Для них вырастет фиксированная выплата.

Во Владимире задержали мэра города

Во Владимире задержали мэра города Дмитрия Наумова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ вскрыли приемную мэрии и ожидали прихода градоначальника. В администрации города пока не подтвердили информацию, пишет АиФ.

По сведениям редакции «Зебра-ТВ», его подозревают в связях с членами задержанной ранее преступной группировки, известной как «кладбищенская мафия». Как уточняет Mash, задержание главы города связано с делом о махинациях с землями на кладбище.

Выплату маткапитала хотят изменить

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предлагают направить всю будущую индексацию маткапитала на доплаты за второго и последующих детей. Такой шаг сократит разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тысяч рублей) и второго ребенка (222 тысячи рублей), отмечает автор доклада «Тринадцать тезисов об экономике. Демографический кризис» Екатерина Сабельникова.

Депутаты Госдумы, с которыми пообщался корреспондент Городских медиа, согласились, что семьям нужен дополнительный стимул, чтобы решиться на вторых и последующих детей. Однако они предложили свои варианты поддержки. Например, расширение возможностей маткапитала и снижение процента по ипотеке. Подробнее об инициативах рассказали в материале.

Россиян подстерегают новые болезни

В предстоящем эпидсезоне (осень-зима) россиян ждут вспышки двух опасных штаммов гриппа: гонконгского и свиного. Кроме того, повысится риск заболеть коронавирусом, метапневмовирусом и кишечными инфекциями.

«Вирусы гриппа постоянно мутируют (антигенный дрейф), поэтому абсолютно точное совпадение вакцинных штаммов с циркулирующими не гарантировано на 100%. Однако даже при частичном несовпадении вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и летальных исходов», — сказал Городским медиа главный специалист по направлению «Инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Коронавирус на данный момент перешел в разряд сезонных респираторных инфекций. Этой осенью вновь ожидается подъем заболеваемости. Сейчас распространяется его вариант «стратус».

Циркулируют и другие респираторные инфекции — парагрипп, аденовирус, риновирусы. Поэтому клиническая картина у пациентов может быть очень разной. Подробнее о новом эпидсезоне рассказали в отдельном материале.

В России начали лишать прав за пьяную езду на электросамокате

Верховный суд России признал законным лишение автомобильных прав за управление электросамокатом в нетрезвом виде. Об этом говорится в постановлении по делам об административных правонарушениях.

Поводом стал инцидент в Воронежской области. Мужчина ночью ехал по поселку на электросамокате без регистрационных знаков. Сотрудники ДПС остановили его и направили на медосвидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение. Районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на год и 10 месяцев. Водитель попытался оспорить это решение, но дошедший до Верховного суда спор закончился для него неудачей: высшая инстанция оставила приговор в силе.

Электросамокат, способный развивать скорость до 45 километров в час и имеющий мощность 600 Вт, по техническим характеристикам является транспортным средством, управление которым требует наличия водительского удостоверения.

Стивен Сигал открыл новый бизнес в России

Американский актер Стивен Сигал зарегистрировал в России компанию «Хикари». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Соучредителями выступили сын актера Доминик Сан Рокко Сигал и бизнесмен Михаил Замарин. Согласно базе ЕГРЮЛ, фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления.

Замарин, который занимается строительством заводов по переработке отходов в Московской области, рассказал Telegram-каналу Mash, что компания «Хикари» будет в том числе заниматься переработкой грязного пластика.

В России предложили льготы за ЗОЖ

В России предложили поощрять граждан за отказ от алкоголя и табака. С инициативой выступила организация «Зов народа», которая обратилась в правительство РФ и Госдуму с предложением внедрить федеральную программу «Кешбэк за здоровье».

Согласно идее, россиянам, которые подтвердят справкой от нарколога или терапевта, что не употребляют спиртное и никотин, будут предоставляться бонусы, сообщили общественники изданию Life.ru. В качестве возможных мер поддержки рассматриваются налоговые вычеты, льготные кредиты, повышенные проценты по вкладам, а также скидки на ОСАГО и каско при сотрудничестве с банками и страховыми компаниями.

Финансировать проект предлагают за счет акцизных сборов от продажи алкоголя и табачной продукции, а также из средств нацпроекта «Укрепление общественного здоровья».

В России работают над вакциной от ВИЧ

Вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с помощью мРНК-платформы разрабатывают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Весь процесс займет около двух лет.

Как рассказал РИА Новости руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин, успех будет зависеть от того, будет ли иммуноген, который мы используем в качестве вакцины, способен индуцировать такой ответ, который будет защищать от всех вариантов. Дело в том, что разнообразие вирусов иммунодефицита человека колоссальное.

В Госдуме рассказали, с кем нельзя будет делиться сим-картами

Закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам начнет действовать в РФ с 1 сентября. С этого момента граждане всё еще смогут покупать карты близким родственникам, но отдавать их коллегам и друзьям будет запрещено, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

За кратковременную передачу телефона с сим-картой не нужно будет платить штраф — после вступления нововведений в силу россияне всё еще смогут давать друзьям позвонить или на время подключиться к интернету.

Подросток умер после того, как съел сухую лапшу

В Египте скончался подросток, который съел три пачки сырой лапши быстрого приготовления. Его не смогли реанимировать. Об этом пишет Ynet.

13-летний мальчик по имени Хамза поужинал неприготовленной лапшой, вернувшись с вечерней молитвы. По словам его отца, примерно через полчаса он стал жаловаться на рвоту, потливость и сильную боль в животе, а затем упал в обморок.

Ребенка доставили в больницу. Врачи предположили, что он отравился, и поручили перевести его в токсикологический центр. По дороге туда мальчика не стало.

Полиция арестовала владельца магазина, где подросток купил лапшу. Экспертиза не показала ничего подозрительного в продукте.

Сухая лапша может привести к сильному обезвоживанию и закупорке кишечника и в итоге к летальному исходу. Эксперты говорят, что дело не только в консистенции продукта, но и в чрезмерно высоком содержании натрия.

Мужчину в Хабаровском крае на бочке унесло в море

В Хабаровском крае спасатели ищут мужчину, которого унесло в море на бочке из-под горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным полиции, три человека на автомобиле КАМАЗ пытались переехать через устье реки Тыл, но попали в зону сильного прилива. Из-за подъема уровня воды машина заглохла. Двое сумели спастись, но 38-летнего мужчину с бочкой унесло течением в направлении Охотского моря. Всё случилось еще 25 августа.

Поиски пока не останавливают Источник: МЧС Хабаровского края / Telegram