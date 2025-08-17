В Геленджике дайвер задохнулся и ушел на дно, потому что про него забыл инструктор: новости 17 августа

Туриста погрузили в море с пустым баллоном Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 августа.

Женщина выпала из кабинки колеса обозрения в Индии

В одном из парков аттракционов женщина выпала из кабинки колеса обозрения и повисла в 10 метрах от земли. Внезапно колесо начало крутиться в другую сторону.

Женщина выпала из кабинки колеса обозрения и повисла над землей Источник: KP.RU / Telegram

Спасать испуганную даму бросился случайный прохожий: он забрался по металлическим прутьям колеса и помог ей попасть в соседнюю кабинку.

Дачники могут лишиться своих участков

С 1 сентября в России начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земель. Участок могут конфисковать даже в случае, если объект не был построен и зарегистрирован вовремя.

Новые критерии для изъятия дачных участков:

более половины территории занято бытовыми отходами или мусором;

уборка не проводилась больше года;

отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки;

в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство.

Хозяевам дачных и других участков, которые будут признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, грозит предупреждение, затем штраф до 50 тысяч рублей и возможное изъятие земли.

Катер с людьми на борту загорелся в Приморье

ЧП произошло в бухте в Приморье. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, судно затонуло.

«Загорелся частный катер, [на борту] были четыре человека. В помощи не нуждались, отказались от эвакуации. В силу того, что сами не смогли потушить [пожар], самостоятельно эвакуировались на другой лодке. Пострадавших нет, оснований для проверки на данный момент не имеется», — рассказали РИА Новости в прокуратуре.

Причина возгорания не установлена Источник: Vl.ru

В своем Telegram-канале представители прокуратуры опубликовали информацию, что катер был прогулочный. Огонь на судне вспыхнул около 17:00 (10:00 мск) в воскресенье в акватории Японского моря в бухте Миноносок в Приморье.

После пожара катер затонул Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

Акула прокусила рыбацкую лодку

Еще один инцидент случился в Приморье, но уже с акулой. У острова Русский хищница заинтересовалась рыбацкой лодкой и попробовала ее на вкус.

Когда акула начала кружить вокруг, рыбаки быстро подняли в лодку садок с уловом. Но хищница не собиралась уходить ни с чем и попыталась достать добычу, прокусив борт судна. Рыбакам пришлось срочно направляться на берег, попутно подкачивая лодку прямо на ходу.

Авторы записи призвали других рыбаков быть осторожнее Источник: Ulov25r / Telegram

У Крымского моста обнаружили мины

Пиротехники МЧС уничтожили девять взрывоопасных предметов, восемь противотанковых мин и один саперный заряд. По информации ведомства, это были боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы обнаружили в Ленинском районе полуострова около станции Петрово. В МЧС в своем Telegram-канале напомнили, что в случае обнаружения ВОП следует осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить о ней в полицию и МЧС.

Землетрясение в Индонезии

Сегодня рано утром в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Толчки зафиксировали в округе Посо, провинция Центральный Сулавеси. Эпицентр находился на суше с координатами 1,30° южной широты и 120,62° восточной долготы на глубине 10 километров, сообщили в Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

Расстояние до ближайших населенных пунктов составило 18 километров к северо-западу от Посо и 1625 километров к северо-востоку от Джакарты. Специалисты отметили, что данное землетрясение не несет угрозы цунами.

Однако большинство жителей округа Посо Песисир, включая деревни Масани, Токорондо, Товути, Пинедапа, Тангкура и Лапе, ощутили сильные толчки, которые продолжались около 15 секунд. По предварительным данным, в результате землетрясения пострадало 29 человек.

В результате землетрясения пострадало 29 человек Источник: Вести / Telegram

Из них 13 были доставлены в региональную больницу Посо, двое находятся в критическом состоянии, а шесть человек получают лечение в общественном медицинском центре Токорондо.

Также сообщается о повреждениях одного культового сооружения — церкви Элим в деревне Масани.

Разрушения в церкви в деревне Масани Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Стало известно, с кем Зеленский отправится на встречу с Трампом

В саммите президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского примут участие европейские лидеры. Многие из них уже подтвердили, что отправятся в Вашингтон 18 августа.

К саммиту в Белом доме присоединятся: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

Также источники Axios и CNN сообщили, что Трамп планирует провести трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и Зеленского 22 августа. Однако американский лидер отметил, что встреча состоится лишь в том случае, если саммит 18 августа в Вашингтоне с Зеленским и европейскими лидерами пройдет успешно.

Кроме того, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что США не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам, а выступают лишь посредником в переговорах.

В Москве аферисты забрали у пенсионерки 4 квартиры и 50 миллионов

Жительница Москвы лишилась более 1 миллиона и четырех квартир за полгода общения с телефонными мошенниками. Подробности рассказали в столичной прокуратуре. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей.

Всё началось со звонка лжеучасткового, который сообщил свой «новый» номер телефона 78-летней женщине и предупредил, что ей могут звонить мошенники. Бабушка поверила и когда ей позвонили соучастники лжеполицейского и начали требовать деньги, тут же связалась с ним.

Аферист успокоил женщину, сказал, что теперь все ее телефонные переговоры будут «прослушивать», нужно выполнять указания «преступников» и тогда их поймают.

«По указанию телефонных мошенников женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тысяч рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали аферисты. Аналогичным образом злоумышленники похитили у пенсионерки еще 300 тысяч рублей, которые она по их указанию сняла со счета», — рассказали в прокуратуре.

После этого лжеучастковый сообщил пенсионерке, что нескольких «преступников» уже поймали и они сотрудничают со следствием, но для изобличения остальных нужно продолжить «операцию». По указанию звонивших женщина продала четыре квартиры.

Деньги от сделок она передала посыльным мошенников. Бабушка поняла, что ее обманули, только когда мошенники стали уговаривать оформить ренту на ее квартиру в Московской области.

Дайвер утонул в Геленджике

В Геленджике 26-летний парень погиб во время дайвинга. По предварительной версии, всё могло произойти из-за невнимательности инструктора или отказа оборудования. Об этом сообщает «КП-Кубань». В краевом СК нашим коллегам из 93.RU сообщили, что точная причина трагедии устанавливается.

Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Туристу было 26 лет. Он узнал о дайв-клубе на Тонком мысе в Геленджике, где предлагались более дешевые варианты погружения, чем в других местах. Правда, была деталь — на одного инструктора рассчитывалось до четырех туристов.

Мужчину это не смутило, и он решил погружаться. Тогда и случилась трагедия. Турист отстал от группы и внезапно осознал, что у него нет воздуха. Попытался дышать самостоятельно, но безуспешно. В итоге ушел на дно. После этого мужчину вытащили на берег и попытались реанимировать. Однако ничего не вышло. Он скончался.

