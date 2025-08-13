Дрон упал на крышу многоэтажки в Волгограде: последствия ночной атаки БПЛА

Дроны вновь атаковали российские регионы. Этой ночью, 13 августа, под ударом оказались Волгоградская область и Краснодарский край.
В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома. Жителей экстренно эвакуировали на время работы саперов.
«Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков БПЛА», — сообщили в администрации региона.
В местном аэропорту ввели план «Ковер» — воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов.
Чуть позднее в Славянске-на-Кубани беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов упал на территории предприятия, загорелась «Газель».
«Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперштабе.