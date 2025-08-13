НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

с-з.

 752мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,87
EUR 92,86
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
В реке утонул «Лексус»
Пожар на предприятии
Памятник Екатерине II в Ярославле
Сколько стоит собрать ребенка в школу
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Где остались места в 10-е классы
Происшествия Атаки БПЛА Дрон упал на крышу многоэтажки в Волгограде: последствия ночной атаки БПЛА

Дрон упал на крышу многоэтажки в Волгограде: последствия ночной атаки БПЛА

Жителей экстренно эвакуировали

326
Написать комментарий
В регионах объявляют беспилотную опасность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ регионах объявляют беспилотную опасность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В регионах объявляют беспилотную опасность

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Дроны вновь атаковали российские регионы. Этой ночью, 13 августа, под ударом оказались Волгоградская область и Краснодарский край.

В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома. Жителей экстренно эвакуировали на время работы саперов.

«Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома и ликвидации последствий падения обломков БПЛА», — сообщили в администрации региона.

В местном аэропорту ввели план «Ковер» — воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов.

Чуть позднее в Славянске-на-Кубани беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов упал на территории предприятия, загорелась «Газель».

«Пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — сообщили в оперштабе.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
БПЛА Конфликт на Украине Волгоград Славянск-на-Кубани НПЗ Пожар Атака беспилотника
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление