«Знал, что мне за них влетит». Что происходит в уральском селе, где школьник-каратист одним ударом убил друга из-за часов

В уральском поселке подросток-каратист убил сверстника Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В станционном поселке Арамиль, где местные привыкли к спокойной жизни под стук колес, произошла трагедия, которая потрясла здесь абсолютного каждого. 15-летний школьник-каратист убил своего лучшего друга. Мальчишки были знакомы с первого класса, жили в соседних домах и проводили все свободное время вместе.

Драка завязалась, когда дети большой компанией возвращались в поселок с речки. Они вышли с лесной тропы на большую дорогу. Подросток, который занимается боевым искусством, ударил сначала другого мальчишку, а потом Сашу (имя изменено. — Прим. ред.). Он попал ему в солнечное сплетение, школьник упал на землю, а проезжавшие мимо автомобилисты бросились ему на помощь, но спасти мальчишку не удалось.

Наши коллеги из Е1.RU рассказывают все, что известно об этой трагедии.

«Каратисты знают, куда пинать»

Бабушка не может поверить, что ее внука больше нет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Бабушка и мама погибшего мальчика не выходят из дома. У них больше нет сил отвечать на вопросы соседей о том, как они потеряли ребенка. В тот день мама была на работе, она моет посуду в аэропорту Кольцово, и ничего не знала про драку. Днем женщина стала звонить сыну, а трубку взяли друзья и сказали, что он умер.

Родные погибшего — о трагедии Источник: Дарья Манохина / E1.RU

«Тяжело. Мы никак не можем успокоиться, вчера только убили его. Никаких ссор у них не было, первый раз такое случилось, — рассказывает бабушка погибшего Ольга. — Он ударил в солнечное сплетение, прицельно. Наш-то никуда не ходил [в секции], а тот карате занимался. Каратисты же знают, куда пинать».

Погибшему мальчику было 15 лет Источник: читатель E1.RU

Мальчик рос без отца, учился в коррекционном классе. Близкие говорят, его перевели туда, потому что отставал по учебе.

Сестра мальчика плачет, говоря о брате Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В семье есть еще младшая дочка. После смерти брата ей трудно оставаться в квартире, где убиваются горем мама и бабушка. День после убийства она провела под окнами каратиста, который погубил ее брата, и смотрела, не выглянет ли он. Хотела сказать ему, что у нее на душе.

«Брат бил меня постоянно, но мне все равно его жалко. Ночью мама взяла кофту и с ней спала, — говорит девочка. — А его (каратиста) мне вообще не жалко».

«Врач сказал: „Ну все, ребятки““

Днем 6 августа компания детей возвращалась с речки привычным маршрутом. В жаркие дни они постоянно ходят купаться почти до соседнего поселка Косулино. Часть подростков срезали путь, а трое ребят пошли длинной дорогой. Как раз тогда между ними и завязалась драка.

«Мы пришли домой, ничего не знали. Потом звонят, говорят, что наш друг умер. А мы вот только с ним вместе купались», — рассказал один из мальчишек, который ушел домой раньше.

Полчаса подростка реанимировали очевидцы Источник: читатель E1.RU

После удара мальчик был еще жив. Друзья несли его под руки вдоль дороги. Проезжавшие мимо машины тормозили одна за другой и бросались к ним. Подросток был уже без сознания и хрипел.

«Мы домчались до ДПС, позвали их и рванули обратно. Приезжаем, а парень уже сине-фиолетовый был, рядом народ стоит. Муж делал искусственное дыхание, другой дядька рядом пристроился качать сердце. Так и качали, периодически меняясь, пока не приехала скорая», — поделилась свидетельница случившегося.

Очевидцам казалось, что ребенку стало лучше, он даже порозовел и начал дышать. Когда приехали медики, водители не уезжали с места, ждали, что скажут врачи.

«Минут 15 они пытались спасти его, а потом врач вернулся, несколько раз пульс снял аппаратом. Ничего. Сказал: „Ну все, ребятки“», — рассказала читательница E1.RU.

«Боюсь, что будут называть убийцей»

Мальчик боится выйти на улицу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На 15-летнего каратиста завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В поселке Арамиль он живет вместе с бабушкой и дедушкой. Отца никогда не видел, а маму еще в 2014-м лишили родительских прав. У нее новая семья в соседнем селе.

Люди осудят. Убийцей будут называть. школьник, который ударил друга

«Я не выхожу из дома. Боюсь. Последствия могут случиться, — рассказал школьник. — Мы дружили с самого детства, я не хотел, чтобы так получилось. До сих пор не отошел от шока, до трех часов ночи не мог уснуть. Я не знал, что так выйдет».

Подросток рассказал, как ударил друга Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Теперь подросток боится, что его посадят. У бабушки, говорит он, была истерика, когда она узнала. В маленьком поселке, где все друг друга знают, эта трагедия, независимо от выводов следствия, станет клеймом для семьи.

Школьник говорит, зря в поселке его называют опытным каратистом, он всего два года занимается в секции. До этого тренировался только дома. Сам повесил себе турник, чтобы качать мышцы.

Мальчик переживает из-за смерти друга и волнуется за свою судьбу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Бабушка изо всех сил старается поддерживать внука, когда находится дома. Она верит, что он убил друга случайно. Но днем они с дедом уходят на работу, и ребенок остается в квартире со своими мыслями. Он боится каждого стука в дверь и перекручивает в голове хронологию рокового конфликта, который начался из-за ерунды.

«Я купался в речке, вышел на берег, поднял футболку, смотрю, ремешок на часах порван — знал, что мне за них дома влетит. Спрашиваю ребят, что случилось. Они начали перекладывать ответственность друг на друга. Начал разбираться, они стали меня оскорблять. Я ударил одного сначала, а потом и его [погибшего мальчика]. Я просто психанул», — говорит школьник.

Друзья подростков водят на место трагедии журналистов, которые приезжают в поселок друг за другом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Друзья обоих подростков рассказывают, что мальчишки раньше никогда серьезно не спорили, а школьник, который нанес смертельный удар, ни разу не проявлял при них агрессии. Дети сейчас в растерянности: они оплакивают и погибшего друга, и того, кому грозит срок за его смерть.

Никто вообще от него такого не ожидал. У нас в компании он самый тихий. подруга подростков

«Веселый, всех всегда поддержит, придет на помощь. Никого никогда не бил. Он сейчас плачет постоянно, переживает. И нам его тоже очень жалко», — рассказали друзья подростков.

Что грозит школьнику?

После смерти мальчика на обочине дороги из Косулино в поселок Арамиль, следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Школьнику, который одним ударом погубил друга, пока не предъявлено обвинение.

«С участием 15-летнего подозреваемого подростка будут выполняться необходимые процессуальные мероприятия. Кроме того, в ходе следствия будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», — рассказали в региональном следственном комитете.

Мальчик умер на обочине дороги Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На месте трагедии лежат полевые цветы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Если мальчика признают виновным, ему грозит до 10 лет колонии. По словам известного адвоката Сергея Колосовского, многое сейчас зависит от результатов судмедэкспертизы.

«Это больше похоже на несчастный случай. Но в 15 лет удар насмерть — это сомнительно, надо смотреть, может быть, он не такой и сильный был. Может быть, у погибшего мальчика была патология, от чего он и умер», — рассказал адвокат.

В поселке собирают деньги на похороны погибшего мальчика. У мамы, которая тянула двух детей одна, нет сбережений. Дата прощания со школьником пока не известна.