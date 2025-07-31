«Мне казалось, что обо мне заботятся»: пенсионерка отдала аферистам единственную квартиру

Наталья Петровна — доброжелательный и светлый человек Источник: Наталья Мальчихина

В Сургуте пенсионерка лишилась трехкомнатной квартиры и накоплений, поверив мошенникам. Мальчихина Наталья Петровна 30 лет проработала в «СургутНИПИнефти» ведущим инженером, заслужила звание ветерана труда ХМАО и ветерана труда ОАО «Сургутнефтегаз» и никак не могла предположить, что в 73 года останется ни с чем. Смогли развести даже ее, грамотного специалиста. Сейчас она пытается привлечь внимание властей и общественности к своей ситуации. Женщина рассказала нашим коллегам из 86.RU, как действовали аферисты.

«Мне сообщили, что я подозреваюсь в сотрудничестве с террористической организацией»

«Шестого июня мне позвонили с „Госуслуг“, сотрудница представилась Еленой Соколовой. Она меня спросила, размещала ли я в своем личном кабинете некую доверенность. Я ничего этого не делала. Мы попробовали зайти в мой аккаунт, но пароль не сработал. Вместе мы восстановили доступ, и она показала мне нотариально заверенную доверенность в разделе „Документы“. Я, конечно, удивилась, — рассказывает Наталья. — Специалист перенаправила меня к сотруднику „Росфинмониторинга“ Дмитрию Беляеву. И вот с тех пор мы стали с ним разбираться в ситуации».

Следом к мошенникам, представившимся специалистами госорганов, присоединился «капитан ФСБ» Алексей Ивлев. Он позвонил по видеосвязи и втерся к Наталье Петровне в доверие.

«Он показал мне свой кабинет с государственным флагом, предъявил удостоверение и очень уверенным голосом сказал, что я подозреваюсь в сотрудничестве с террористической организацией, поскольку доверенность на „Госуслугах“ оформлена на некоего Садыкова, который находится в международном розыске и пособничает террористам, — рассказала Наталья. — Поскольку доверенность размещена на моей странице и якобы выдана мной, я тоже, вероятно, сотрудничаю с запрещенными организациями и подозреваюсь. Он попросил меня записать видеосообщение о том, что я отрицаю причастность к тем преступлениям, в которых меня подозревают».

Мошенники взяли с женщины слово, что она нигде и ни при каких обстоятельствах в интересах следствия не должна упоминать ни «Росфинмониторинг», ни ФСБ. А также сообщили, что для прекращения действия доверенности нужно все ее средства и недвижимость на время передать в государственную казну.

«Мне сказали, что только при таких условиях с меня снимутся все подозрения. Это нужно было сделать, пока ведется следствие, а потом мне пообещали все вернуть обратно», — рассказала Наталья Петровна.

«Я действительно думала, что они порядочные и хотят помочь»

Женщине вызвали такси, которое довезло ее до банкомата Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

По собеседницы словам, аферисты постоянно находились с ней на связи. Были очень любезны, по нескольку раз в день узнавали, как она себя чувствует, все ли в порядке и не нужна ли какая-то помощь. Но при этом мошенники продолжали шаг за шагом идти к своей цели.

«Тот, что якобы из „Росфинмониторинга“, буквально приказал мне поехать снимать деньги со счетов. Прислали за мной такси, повезли в банкомат. Это было в одиннадцатом часу вечера. Я сняла деньги и положила на другой счет. Они диктовали мне секретные коды, и я следовала их указаниям. Когда все было сделано, они снова прислали за мной такси и привезли домой».

Также «капитан ФСБ» сообщил женщине, что, возможно, ее ждет обыск: будут искать запрещенную символику и деньги, поинтересовался, есть ли у женщины дома наличные. Пенсионерка сообщила, что есть 2000 долларов, которые она откладывала для поездки на Гоа. Их она тоже внесла на «безопасный счет» по той же схеме. Дальше аферисты начали готовить женщину к продаже квартиры.

«Пришел риелтор, сфотографировал квартиру и начался процесс поиска покупателей. Оценили недвижимость в 5,2 миллиона рублей, хотя можно было и подороже цену поставить, но меня убедили, что это неважно. Ведь потом деньги вернут, а покупателям объяснят всю ситуацию и аннулируют сделку. Меня торопили, пришлось снизить цену до 4,9 миллиона рублей».

Сотрудники и юристы агентства недвижимости, заподозрив что-то неладное, уточняли, не принуждают ли ее к сделке третьи лица. Однако Мальчихина настаивала, что действует по собственной воле. Тем не менее риелторы сообщили о происходящем в полицию.

«Пришли два крупных сотрудника полиции ко мне, задавали вопросы, грубо разговаривали, орали на весь подъезд. Отобрали, можно сказать, насильно телефон и стали звонить моей дочери. У меня тогда возникло ощущение, что вот они-то и могут быть мошенниками, а настоящие аферисты общались со мной очень мило. Это была настоящая забота с их стороны. Я действительно думала, что они порядочные и хотят помочь», — рассказала Наталья.

Во время сделки с квартирой подозрения возникли и у сотрудников банка, поскольку Наталья попросила сразу обналичить крупную сумму. С ней провели разъяснительную беседу, предлагали в целях безопасности оставить деньги на счете. Но женщина не послушала. У дочери Натальи тоже не возникло опасений, что маму могут обмануть мошенники. Хотя ей тоже дважды поступали сигналы — сначала от специалистов агентства недвижимости, потом от полицейских.

Пенсионерка рассказала, как все было Источник: Городские медиа

«Это просто невероятная схема работы с такими беззащитными людьми»

Осознание того, что ее обманули, пришло к Наталье после того, как мошенники перестали выходить на связь. Она до сих пор не может поверить, что ее обвели вокруг пальца. Ведь она была наслышана о мошенниках и даже ставила запрет на выдачу кредитов и сделок с недвижимостью без ее личного присутствия.

«Всё было очень правдоподобно и четко. Мне казалось, что обо мне заботятся. Когда я им сказала, что у меня практически не осталось денег на жизнь, они прислали мне 2,5 тысячи рублей. Мне казалось, что они меня на самом деле защищают. Я никому не рассказывала о происходящем, даже дочери, настолько они психологически меня обработали. У меня ни одной мысли не мелькнуло, что это мошенники. Они со мной общались как с родным человеком. Это просто невероятная схема работы с такими беззащитными людьми».