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Происшествия Целый подъезд обрушился в Астрахани: спасатели разбирают завалы в поиске жертв — кадры

Целый подъезд обрушился в Астрахани: спасатели разбирают завалы в поиске жертв — кадры

МЧС пока не назвало причину случившегося

476
8 комментариев
Завалы разбирают вручную | Источник: МЧС России / TelegramЗавалы разбирают вручную | Источник: МЧС России / Telegram

Завалы разбирают вручную

Источник:

МЧС России / Telegram

В жилом доме в Астрахани обрушилось пять этажей в жилом доме. Спасатели уже начали разбирать завалы, под которыми могут быть люди.

«Обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — написали в Telegram-канале МЧС России.

Источник:

МЧС России / Telegram

На место происшествия приехал губернатор области Игорь Бабушкин. В Telegram-канале он рассказал, что создали оперштаб, в состав которого вошли все оперативные службы. Однако ни он, ни МЧС пока не сказали причины случившегося.

Источник:

Игорь Бабушкин / Telegram

Согласно данным «Циана», этот дом построили в 1962 году из кирпича. В нем 3 подъезда, 5 этажей и 24 квартиры. Пару лет назад его признали аварийным.

Местные жители сообщили, что обрушилось левое крыло подъезда. Они предполагают, что причиной стал размытый фундамент.

«Это уже второй дом в районе Ярмарки-Телевышки, в котором рухнул подъезд, большинство домов в этом районе топит, люди обращаются за помощью, но особо сильно никто не беспокоится об этом, не решает», — написала в ВК девушка с именем Таня Каспар.

Обновлено в 12:30 (мск). В оперативных службах сообщили ТАСС, что, предварительно, это произошло из-за взрыва газа. Сейчас из дома эвакуировали 15 человек, есть риск повторного обрушения.

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Комментарии
8
Инженер1
1 час
Не хлопок, а осыпок.
Гость
1 час
Дом признан аварийным, но не расселен. Кто из чиновников виноват!? Кто понесет наказание!?
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