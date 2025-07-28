Целый подъезд обрушился в Астрахани: спасатели разбирают завалы в поиске жертв — кадры

Завалы разбирают вручную Источник: МЧС России / Telegram

В жилом доме в Астрахани обрушилось пять этажей в жилом доме. Спасатели уже начали разбирать завалы, под которыми могут быть люди.

«Обрушилась часть квартир с первого по пятый этаж без последующего возгорания. Сотрудники МЧС России разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших», — написали в Telegram-канале МЧС России.

Источник: МЧС России / Telegram

На место происшествия приехал губернатор области Игорь Бабушкин. В Telegram-канале он рассказал, что создали оперштаб, в состав которого вошли все оперативные службы. Однако ни он, ни МЧС пока не сказали причины случившегося.

Источник: Игорь Бабушкин / Telegram

Согласно данным «Циана», этот дом построили в 1962 году из кирпича. В нем 3 подъезда, 5 этажей и 24 квартиры. Пару лет назад его признали аварийным.

Местные жители сообщили, что обрушилось левое крыло подъезда. Они предполагают, что причиной стал размытый фундамент.

«Это уже второй дом в районе Ярмарки-Телевышки, в котором рухнул подъезд, большинство домов в этом районе топит, люди обращаются за помощью, но особо сильно никто не беспокоится об этом, не решает», — написала в ВК девушка с именем Таня Каспар.