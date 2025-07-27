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Происшествия В Ярославской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего — есть пострадавший

В Ярославской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего — есть пострадавший

В полиции выясняют обстоятельства

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В Ярославле несовершеннолетний сбил пешехода | Источник: УМВД по Ярославской области В Ярославле несовершеннолетний сбил пешехода | Источник: УМВД по Ярославской области

В Ярославле несовершеннолетний сбил пешехода

Источник:

УМВД по Ярославской области

26 июля в деревне Поляна Гаврилов-Ямского района Ярославской области произошла авария. По информации полиции, несовершеннолетний на питбайке сбил пешехода. ДТП случилось в районе одиннадцати вечера.

«По предварительной информации, 16-летний молодой человек, управляя питбайком, совершил наезд на пешехода — мужчину 38 лет», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. После ДТП несовершеннолетний нуждается в амбулаторном лечении.

«Полиция обращает внимание на то, что питбайк является спортивным инвентарем и не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Использовать данное транспортное средство возможно только на специальных площадках», — добавили в УМВД по Ярославской области.

В полиции обратились к родителям, напомнив исключить доступ подростков к ключам от транспортных средств.

«Пресекайте любые попытки управления ими без соответствующего права», — дополнили в УМВД по Ярославской области.

Ранее под Ярославлем произошло ДТП. На дороге «Золотое кольцо» столкнулись DAF с прицепом и грузовик Sollers. За рулем Sollers был 23-летний парень. По версии полиции, именно он въехал в бензовоз.

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