В Ярославской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего — есть пострадавший

В Ярославле несовершеннолетний сбил пешехода Источник: УМВД по Ярославской области

26 июля в деревне Поляна Гаврилов-Ямского района Ярославской области произошла авария. По информации полиции, несовершеннолетний на питбайке сбил пешехода. ДТП случилось в районе одиннадцати вечера.

«По предварительной информации, 16-летний молодой человек, управляя питбайком, совершил наезд на пешехода — мужчину 38 лет», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. После ДТП несовершеннолетний нуждается в амбулаторном лечении.



«Полиция обращает внимание на то, что питбайк является спортивным инвентарем и не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Использовать данное транспортное средство возможно только на специальных площадках», — добавили в УМВД по Ярославской области.

В полиции обратились к родителям, напомнив исключить доступ подростков к ключам от транспортных средств.

«Пресекайте любые попытки управления ими без соответствующего права», — дополнили в УМВД по Ярославской области.