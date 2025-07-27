В Ярославской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего — есть пострадавший

26 июля в деревне Поляна Гаврилов-Ямского района Ярославской области произошла авария. По информации полиции, несовершеннолетний на питбайке сбил пешехода. ДТП случилось в районе одиннадцати вечера.
«По предварительной информации, 16-летний молодой человек, управляя питбайком, совершил наезд на пешехода — мужчину 38 лет», — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. После ДТП несовершеннолетний нуждается в амбулаторном лечении.
«Полиция обращает внимание на то, что питбайк является спортивным инвентарем и не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Использовать данное транспортное средство возможно только на специальных площадках», — добавили в УМВД по Ярославской области.
В полиции обратились к родителям, напомнив исключить доступ подростков к ключам от транспортных средств.
«Пресекайте любые попытки управления ими без соответствующего права», — дополнили в УМВД по Ярославской области.
Ранее под Ярославлем произошло ДТП. На дороге «Золотое кольцо» столкнулись DAF с прицепом и грузовик Sollers. За рулем Sollers был 23-летний парень. По версии полиции, именно он въехал в бензовоз.