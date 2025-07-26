В ДТП с бензовозом и грузовиком под Ярославлем пострадал молодой водитель

Под Ярославлем ранним утром произошло ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Около пяти утра 26 июля под Ярославлем произошло ДТП. На дороге «Золотое кольцо» столкнулись «ДАФ» с прицепом и грузовик «Sollers». Как сообщили очевидцы, авария произошла неподалеку от поселка Прибрежный.

За рулем «Sollers» был 23-летний парень. По версии полиции, именно он въехал в бензовоз. Фурой управлял 59-летний водитель.

Судя по фото с места ДТП, удар пришелся на левую сторону грузовика. Водительская дверь смята, на капоте видны следы столкновения.

«По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля „Sollers“ доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.