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Происшествия В ДТП с бензовозом и грузовиком под Ярославлем пострадал молодой водитель

В ДТП с бензовозом и грузовиком под Ярославлем пострадал молодой водитель

Что известно о его состоянии

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Под Ярославлем ранним утром произошло ДТП | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПод Ярославлем ранним утром произошло ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Под Ярославлем ранним утром произошло ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Около пяти утра 26 июля под Ярославлем произошло ДТП. На дороге «Золотое кольцо» столкнулись «ДАФ» с прицепом и грузовик «Sollers». Как сообщили очевидцы, авария произошла неподалеку от поселка Прибрежный.

За рулем «Sollers» был 23-летний парень. По версии полиции, именно он въехал в бензовоз. Фурой управлял 59-летний водитель.

Судя по фото с места ДТП, удар пришелся на левую сторону грузовика. Водительская дверь смята, на капоте видны следы столкновения.

«По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля „Sollers“ доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

Вечером 25 июля в Ярославской области разбился насмерть водитель легковушки. Авария произошла в Угличском районе. «Лада Приора», за рулем которой был 45-летний водитель, вылетела в кювет. Мужчина получил травмы и скончался до приезда медиков.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Бензовоз Пострадавший
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