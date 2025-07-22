«Мы в тюрьму, вы — в могилу». Многодетному отцу грозит 11 лет за отпор семье коммерсантов, годами изводившей целое село

Дмитрий Драчев — отец троих детей. Он стрелял из травмата в парня, ворвавшегося в квартиру с оружием Источник: семейный архив

— Да ему в ноги надо поклониться, а не в тюрьму сажать. Если бы не Дима, трупов бы тут было много, очень много, и сына бы я не проводила в армию…

Жители уральского поселка Колчедан рассказывают, что всю их округу несколько лет держит в страхе семья бизнесменов — мать и ее 24-летний сын. Людей били, расстреливали из обреза, уродовали им машины. Коммерсантам всё сходило с рук, серьезного наказания никто не понес.

Жесткий отпор дал только один — 27-летний житель поселка Дмитрий Драчев, отец троих детей. Он выстрелил из травмата в сына предпринимательницы, ворвавшегося в чужую квартиру с обрезом. Теперь его обвиняют в покушении на убийство и могут отправить в колонию на 11 лет. Обозреватель Е1.RU Елена Панкратьева побывала в Колчедане и попыталась разобраться, как годы безнаказанности привели к драматической развязке.

«Только попробуйте моего сына посадить»

Поселок находится рядом с Каменском-Уральским Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Колчедан — небольшой поселок в Свердловской области, рядом с Каменском-Уральским. Тут живут около 2,5 тысячи человек. Одна из последних новостей — про закрытие больницы, люди повозмущались в соцсетях, а потом смирились. Здесь есть свое градообразующее предприятие — завод железобетонных конструкций, куда приезжают сотрудники даже из соседней Курганской области.

Летом в рабочий день на улицах тихо, безлюдно, дворы двухэтажек неухоженные, испещрены ямами и лужами, но июльская зелень будто скрашивает неприглядный вид.

Колчедан кажется тихим и мирным поселком Источник: Елена Панкратьева

В серьезных криминальных новостях поселок не светился. Все происшествия — бытовуха, если говорить языком полицейских сводок. Видимо, по тому же принципу спустили на тормозах и все проделки семьи бизнесменов, которую тут боятся.

Елена Александровна Емелина — коренная жительница Колчедана. Здесь же родился и вырос ее сын Иван Попов. Сейчас они живут где-то в другом месте, но в поселок приезжают, тут дом родителей Елены. У женщины свой бизнес, связанный с общепитом.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Елена Емелина — директор и учредитель микропредприятия — ООО «Рассвет». Зарегистрировано оно в 2013 году. Основной вид деятельности: рестораны, кафе, услуги по доставке питания, обеспечение питания в железнодорожных вагонах-ресторанах.

В родном поселке Емелина держала пару торговых точек — столовую на заводе и придорожное кафе.

В этом кафе два года назад подстрелили 46-летнего жителя поселка Виктора Драчева. Как нам рассказал он сам, это сделал сын Елены — Иван Попов. В кафе Виктор зашел с другом. Говорит, с Поповым у них не было никаких ссор, даже слова друг другу не сказали.

— Стояли перед барной стойкой, а он выскочил из-за нее, стрельнул, убежал. Я не знаю, что у него в голове тогда было: почему, зачем? — говорит Виктор.

Ружье было заряжено пыжом — это войлочная прокладка в охотничий патрон. Пострадавшего отвезли в больницу с ранами брюшной полости и грудной клетки, наложили швы. В больнице Виктор лежал полмесяца, раны плохо заживали, гноились. В это время мать Попова, Елена Емелина, отправляла ему сообщения с угрозами, чтобы не вздумал давать делу ход и что-то рассказывать в полиции. Аудиозаписи голосовых сообщений есть в распоряжении редакции.

За тот огнестрел никто так и не ответил Источник: предоставлено Виктором Драчевым

— Сообщения отправляла и ему, и мне, и сыну старшему: «Только попробуйте моего сына посадить», «Если мы в тюрьму, вы — в могилу». Это я вежливо передаю суть. Там мат, оскорбления, — рассказывает нам бывшая жена Виктора Татьяна Драчева. — Хотя мы в разводе, у нас двое общих детей. Двое несовершеннолетних, а старшему Диме тогда 25 лет было. У него семья: жена, дети.

Невестка Виктора, ее тоже зовут Татьяна, тогда ждала третьего ребенка. Вместе с детьми она уехала из поселка, пряталась у родных в Каменске.

После этого муж Татьяны Дмитрий, сын Виктора, купил травматический пистолет: на всякий случай, чтобы защитить себя и семью. Всё как положено по закону — прошел обучение, медкомиссию, получил разрешение. А Виктор заявление в полицию писать отказался — угрозы подействовали. Да и все думали: если из больницы в органы сообщают о пациенте с огнестрелом, никаких дополнительных заявлений не нужно, потому что это априори криминал.

Два года назад в этом кафе расстреляли местного жителя Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

— Милиция приезжала в больницу, сказали: ты лежишь с огнестрелом, хочешь не хочешь, будем возбуждать, от тебя ничего не надо, никакого заявления, его посадят, — вспоминает мужчина.

Но всё в итоге затухло, притухло. Что с делом — не знаю. Виктор Драчев пострадавший от семьи коммерсантов

Сейчас в помещении, где было кафе, другой арендатор. Хозяйка попросила Елену Александровну освободить площади, как рассказывают местные жители, потому что она не платила. С их же слов, съехала женщина не очень хорошо: скважина в помещении залита цементом, всё внутри ободрано-испорчено. Хозяйка написала заявление в полицию, что ей причинили имущественный ущерб. Но дело так и не возбудили: по словам сельчан, добиваться справедливости женщина побоялась.

«Сейчас что-то будет»

Кроме кафе у Елены Емелиной была столовая на территории завода, помещение она также арендовала. Там семья тоже отметилась скандалом. Пострадал заводской охранник Анатолий Воротников — Иван Попов избил его за то, что его не пускали на территорию завода поздно вечером.

— В рабочее время — вопросов нет. Но повадился [Попов] приезжать ночами. У нас сигнал прошел, что там приторговывают алкоголем, и у меня было распоряжение: без сопроводительных документов и разрешения от начальника охраны никого не пропускать. Предупредил его заранее — пускать не буду. А он опять заявился поздно с какой-то девушкой, — вспоминает Анатолий. — Говорю ему: не могу пустить. Он на меня с матом: ты кто такой тут?

Пришел старший смены, парня всё-таки пропустили, но обида осталась. Когда Иван зашел на территорию, снова прицепился к Анатолию.

— Что он говорил, повторять не буду: мат сплошной, — рассказывает Анатолий. — Ударил меня кулаком в глаз.

Подбежала охрана, Попова скрутили, вызвали полицию. На подмогу сыну на машине приехала мать. Вызвали начальника охраны. Алексей Санников приехал из соседнего поселка.

— Она с нас на начальника переключилась, — продолжает Анатолий. — Несколько раз плюнула в него. Орала, ни одного нормального слова не было, мат один, кричала: «К вам приедут — дом сожгут». Муж ее бывший прибежал, отец этого Ивана, мы попросили его: уйми своих. Он руками разводит: «А я что сделаю». Юрьич (Алексей Юрьевич) себя в руках держал, спокойно разговаривал. Она, наоравшись, выскочила. Думали, сейчас уедет. А ее бывший муж, он-то лучше нас ее знает, говорит: «Сейчас что-то будет».

Емелина разбивает машину начальника заводской охраны Источник: читатель E1.RU

Мужчины выскочили на улицу и увидели, как Емелина, сев за руль своей машины, таранит автомобиль начальника охраны. В гневе свое авто тоже не жалела: один удар, сдала назад, потом по новой — и так семь раз. Окна и двери заблокировала, вставать на ее пути было смертельно опасно. Накатавшись, скандалистка уехала.

После этого было возбуждено два уголовных дела. Одно по статье «Побои» против Попова, который травмировал Анатолию глаз. Второе — против его матери Елены Емелиной за умышленное повреждение чужого имущества. Материалы уголовных дел уже в суде.

— Заседания постоянно переносят, то одна причина, то другая. То обвиняемые не явятся, то еще что-то, Емелину ни разу в суде не видел. Такое ощущение, что тянут время, когда пройдет срок давности по привлечению к ответственности по этим статьям, — переживает Анатолий. По одному делу он свидетель, по второму — потерпевший.

«Когда их остановит кто-нибудь?!»

Именно так — ничем — закончилось уголовное дело, в котором потерпевшим оказался дальнобойщик из Каменска-Уральского Сергей Сапронов.

Еще в 2018 году Сергея избила та же семейная компания. Сам водитель лично с ними не был знаком. Дорогу Емелиной перешла его жена Юлия, она работала у предпринимательницы пекарем на ее предприятии в Каменске-Уральском.

— После отпуска я выходила на смены бесплатно, отрабатывала долг: перед отпуском занимала у Емелиной десять тысяч рублей. Всё отработала, как договаривались. Потом случился конфликт, Емелина заявила, что мы украли фарш. Говорю ей: «Никаких продуктов мы домой не носим». Она: «Ты у меня больше не работаешь», и потребовала вернуть десять тысяч. Я ей по-хорошему: «Лена, я уже две смены сверх отработала». В ответ — мат, — рассказывает Юлия.

Когда я уволилась, она стала писать мне, что найдет сына, он тогда был несовершеннолетним. Стучали к нам домой, мы не открывали, сорвали щиток. Юлия Сапронова жена пострадавшего

Однажды муж Юлии во дворе попался семье коммерсантов, карауливших около дома.

— Били его четверо: сама Емелина, ее сын Попов, муж (уже бывший) Быков, четвертого я не знала, сейчас не вспомню фамилию. Потом Попов начал прыгать на нашей машине, разбил лобовое стекло, зеркала, — вспоминает Юлия Сапронова.

После расправы Сергей неделю лежал в больнице с черепно-мозговой травмой. Подали заявление в полицию. Возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

— На очных ставках Емелина, не стесняясь следователя, кричала, что мой муж отсюда не выйдет. После этого следователя увезли домой на служебной машине. Даже она испугалась, что может что-то случиться. Следователь тогда пообещала нам: доведу до конца, — рассказала Юлия.

Но дело в итоге прекратили — истек срок давности по привлечению по этой статье.

— Мы ездили в прокуратуру, прокурор сказал: всё рассмотрим, но ничего не рассмотрели. Господи, когда их остановит кто-нибудь?! — возмущается жена пострадавшего.

Пуля для хулигана

После стрельбы в кафе семья Драчевых два года не пересекалась с бизнесменами. Но всё вышло по канонам драматического жанра: купленный когда-то сыном Дмитрием травматический пистолет всё-таки выстрелил.

Беда произошла в апреле этого года. Дмитрий вместе с братом был в гостях — там отмечали армейские проводины, парень из поселка уходил на срочную службу. Были друзья, родители призывника. Неожиданно в квартиру зашла незваная компания — четверо парней лет 18–19.

— Дверь была открыта, это не у вас в городе, кто-то уходил, кто-то приходил. Но тех никто не звал, — говорит Татьяна Драчева.

Ребята попросили выйти, сначала началась ссора, потом вроде как поняли, не стали портить праздник, ушли. А минут через 20 в квартиру ворвался их старший друг Иван Попов. Из-под куртки (об этом говорят свидетели) торчал обрез.

В этом доме случилась стрельба, когда Попов ворвался в квартиру Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Далее, по показаниям гостей, он подлетел к Дмитрию, брызнул ему в лицо из газового баллончика, ударил. Газ пополз по комнате. Позже Дмитрий будет давать показания, что он, слыша, как Попову кричат: «Не стреляй», и не видя ничего из-за слезоточивого газа, выхватил травматический пистолет и стал стрелять в сторону Попова. Проводины на этом закончились.

У Попова оказалось два непроникающих ранения грудной клетки и поясницы. Но самым тяжелым стало третье — ранение правого глаза, из-за него он потерял зрение.

Дмитрия задержали, отправили в СИЗО. Сначала его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а потом переквалифицировали на более тяжелое — покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Наказание с учетом того, что это неоконченное преступление, от 6 до 11 лет 9 месяцев лишения свободы (за оконченное убийство, не отягощенное иными обстоятельствами, грозит до 15 лет колонии).

Спустя два месяца Дмитрия отпустили из СИЗО. До суда изменили меру пресечения на запрет определенных действий — ему нельзя общаться со свидетелями и потерпевшими, менять место жительства, покидать поселок, выходить из дома ночью. Дмитрий ходит на работу.

Дмитрий с женой Татьяной Источник: семейный архив

До этого случая у Дмитрия не было никаких проблем с законом: он отец троих детей, не судим, не привлекался, не имел приводов в полицию в детстве или юношестве, хорошо учился, вернулся из армии с благодарственными письмами, работал на лесозаготовках.

Обвинения по такой тяжкой статье родные не понимают, уверены, что не было ни покушения, ни умысла.

Дмитрию 27 лет. Попытка защитить семью может лишить его свободы на 11 лет Источник: семейный архив

— Если бы не выстрелил, их бы с братом самих покалечили или убили. Я бы двоих хоронила! К вам в дом врываются с ружьем! Травматический пистолет, полученный по закону, против дробовика — разве мы не имеем права на защиту? Для чего тогда это разрешение на оружие, если ты не можешь себя спасти, попадешь в колонию по 105-й статье? — возмущается Татьяна Драчева, мама Дмитрия.

— Да ему в ноги надо поклониться, а не в тюрьму сажать. Если бы не Дима, трупов бы тут было много, очень много, и сына бы я не проводила! — эмоционально говорит Светлана Ляхова, мама того самого парня, которого провожали в армию. То же самое она объясняла и в полиции. Светлана Викторовна тогда написала заявление о незаконном проникновении в ее дом, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.

«Позабавлялись»

В июне отличился еще один представитель скандальной семьи — отец Ивана Попова ранил ножом женщину из Колчедана. Оксана (ее фамилия, как и запись разговора с ней, есть в распоряжении редакции) подошла к машине, где сидел Владимир Попов с другими людьми, попросила прикурить.

Владимир выскочил, ткнул женщине ножом-«бабочкой» в лицо. Соседи говорят про Оксану, что она спокойная и безобидная, но неблагополучная, злоупотребляет алкоголем. Возможно, так Попов и его друзья покуражились над ней, зная, что никто не встанет за нее, а сама она никуда обращаться не будет.

Начальник службы охраны завода в Колчедане Алексей Санников, которому Емелина протаранила машину, — один из немногих, кто готов открыто говорить о том, что происходит. Уголовное дело, где он проходит потерпевшим, всё-таки дошло до суда.

— Если это всё поднять, люди потянутся, перестанут бояться, заговорят. Потерпевших, думаю, будет очень много, десятки за все годы, — говорит нам Алексей Юрьевич.

Алексей — подполковник полиции в отставке.

— Знаете, даже для моего опыта удивительно. Всяких людей встречал, но тут поразился: такая дерзость, уверенность в безнаказанности. И ведь это не криминальные авторитеты или какие-то влиятельные люди. И я не могу понять, почему их не могут остановить, — удивляется охранник.

«Шесть выстрелов в спину и контрольный в глаз»

Мы созвонились с Еленой Емелиной, чтобы узнать, что она думает о происходящем.

— Драчева в любом случае посадят. У него 105-я статья — покушение на убийство, от 8 до 15 лет. Человек остался инвалидом, Иван до сих пор на больничном. Никакой самозащиты там не было. При самообороне стреляют по ногам, а он сделал шесть выстрелов в спину и контрольный в глаз (согласно обвинительному заключению, ранения было три. — Прим. ред.). Трепанацию черепа делали, раскол черепа, человек — инвалид! Нужны сложнейшие операции, даже стеклянный глаз не смогут поставить в течение года. Какая самозащита, вы что несете?! Вы опозоритесь с этим делом по полной программе!

Из-за травмы Попов лишился зрения на правый глаз Источник: читатель Е1.RU

Елена отвергла обвинения, что они держат в страхе всё село, так же, как и то, что ее сын два года назад ранил в кафе человека.

— Если бы всё было так, было бы заведено уголовное дело, — сказала она.

Таран чужой машины у завода Елена комментировать отказалась, заявив, что этим занимается ее адвокат.

Ответ от полиции

Мы обратились за комментариями в полицию Каменска-Уральского. Приводим ответ целиком.

«24-летний житель с. Колчедан не раз становился фигурантом уголовных дел. В 2023 и 2024 годах в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Данные уголовные дела впоследствии объединены.

По одной из статей подозреваемого задерживали в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Каменский районный суд.

В 2022 году молодой человек привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Суд вынес приговор о наказании в виде 300 часов обязательных работ.

Его родственница, 42-летняя жительница с. Колчедан, также несколько раз привлекалась к уголовной ответственности. В 2024 году женщина стала фигуранткой уголовного дела, совершив преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В 2022 году в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно.

В 2021 году женщина оказалась на скамье подсудимых за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Судом принято решение о наказании в виде судебного штрафа в 50 тысяч рублей.

В 2025 году в отношении еще одного родственника молодого человека — 46-летнего мужчины — возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия)».

E1.RU также рассказывал кошмарную историю из Каменска-Уральского, где местная банда издевалась над подростками. Их отвозили на автомойку, где пытали.