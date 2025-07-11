«Таскал за волосы, измывался». Чоповца, которого обвинили в избиении клиента банка (видео), отдали по суд

Парень пришел в отделение банка с бабушкой, чтобы сделать крупный перевод. Сотрудники приняли его за мошенника и вызвали ЧОП Источник: читатель 74.RU, Евгений Вдовин / 161.RU

19-летний Егор из Челябинска хотел помочь своей бабушке сделать крупный перевод в отделении банка, но сотрудники банка заподозрили неладное и вызвали ЧОП. Прибывший охранник, судя по видео, после короткого диалога набросился на парня, повалил его на пол и заковал в наручники, а когда оба оказались на улице, продолжил избивать. Чоповец в разговоре с 74.RU рассказал, что в этом отделении четыре раза спасал бабушек от мошенников, но в этот раз что-то пошло не так. В отношении сотрудника группы быстрого реагирования возбудили уголовное дело. Процесс стартовал в районном мировом суде. Наши коллеги из 74.RU изучили обвинительное заключение и по просьбе потерпевшего публикуем запись случившегося.

Источник: предоставлено читателем 74.RU

«Кто меня снова вызвал?!»

Всё произошло 14 августа прошлого года. 19-летний Егор по просьбе своей мамы вместе с бабушкой отправился в банк — нужно было совершить крупный перевод с карты пенсионерки. Сначала они пришли в одно отделение, но там выполнить операцию не смогли, изложено в обвинительном заключении.

«Сотрудники банка начали задавать им вопросы относительного того, кем он является бабушке, поскольку данная операция вызвала у тех подозрение, и он, по их мнению, мог быть мошенником. Они объявили, что он является ее внуком, перевод денежных средств осуществляется на карту знакомого человека, что бабушка и подтвердила, — говорится в материалах уголовного дела. — Однако сотрудники банка усомнились в правдивости их слов и предложили бабушке написать заявление с целью проверки этой операции. Бабушка отказалась его писать, так как они говорили правду».

Из этого отделения Егор с бабушкой поехали в другой офис. Но и там выполнить перевод не удалось — сотрудница начала тянуть время. Как оказалось, она почти сразу же нажала тревожную кнопку и ждала прибытия сотрудников ЧОПа.

Егор в разговоре с 74.RU высказал версию, что охранник к тому моменту уже был не в духе.

«Сотрудники банка и здесь подумали, что бабушка находится под воздействием мошенников, и нажали на кнопку, вызвали ЧОП. Охранник зашел и говорит: „Кто меня снова вызвал?! Случайно кнопку нажали?“ На что ему сотрудница банка говорит, что есть основания полагать, что бабушка попала под влияние мошенника, имея в виду меня. Бабушка услышала это и устроила истерику. Говорила, что я ее родной внук, она растила меня с трех лет и всё такое. После этого я обратился к охраннику и сказал, что у него нет полномочий совершать какие-либо действия в отношении меня. Это его, видимо, и разозлило, — сделал вывод Егор. — Он заломил мне руки, надел наручники и начал бить».

Охранник продолжил избиение парня на крыльце банка Источник: читатель 74.RU

В материалах уголовного дела также есть показания руководителя офиса банка, которая сообщила, что в поведении бабушки и внука ей сразу несколько вещей показались подозрительными. Во-первых, сумма перевода составляла более миллиона рублей, во-вторых, пожилая женщина невнятно отвечала о цели операции, в разговор постоянно вклинивался ее молодой спутник.

В разгар конфликта бабушка почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую. Вместе с медиками на место приехали полицейские. В отношении сотрудника ЧОП «Дельта» возбудили уголовное дело о превышении полномочий работником частной охранной организации.

По части 1 статьи 203 УК РФ предусмотрены различные виды наказания — от штрафа в размере 100–300 тысяч рублей до двух лет лишения свободы с запретом на работу в этой сфере.

«Хотел продемонстрировать свою власть»

Адвокат пострадавшего, партнер адвокатского бюро «КРП» Челябинской области Иван Кораблев сообщил, что вторая сторона конфликта настаивает на рассмотрении уголовного дела в особом порядке, в том числе без демонстрации в суде видеозаписи с камер банка. Сторона пострадавшего выступила против и решила опубликовать ее в СМИ — только так суд может в полной мере оценить личность подсудимого, считает юрист.

Особый (сокращенный) порядок рассмотрения уголовного дела — упрощенная форма уголовного судопроизводства без проведения разбирательства в части изучения доказательств. Фигурант дела при этом признает вину и вправе рассчитывать на наказание не более 2/3 от максимального, предусмотренного статьей УК.

«Когда он [сотрудник ЧОПа] незаконно применил специальные средства, заковав моего доверителя в наручники за спиной, он же его потом таскал за волосы, измывался. Это поведение непозволительно, — считает Иван Кораблев. — В тот момент он уже знал, что мой доверитель — не мошенник, а обычный гражданин. Но он хотел продемонстрировать свою безнаказанность, свою власть. Мы хотим это донести до суда. Мы рассчитываем, что его вообще должны лишить лицензии, потому что такие люди не должны работать в охранных организациях. Если бы мы не истребовали видеозапись по адвокатскому запросу с целью предоставления доказательств, никакого уголовного дела бы не было».

Происходящее в отделении банка попало на видео Источник: читатель 74.RU

Адвокат добавил, что охранник за всё время не вышел на связь с пострадавшим и не извинился. При обращении в больницу сразу после конфликта у Егора диагностировали ссадины и кровоподтеки, но судмедэксперт в декабре пришел к выводу, что «данные повреждения расцениваются как не причинившие вред здоровью».

«Запросил сначала 500, потом 250 тысяч»

Спустя час после публикации первой части материала на связь с редакцией вышел 28-летний Андрей — тот самый сотрудник ЧОПа и герой видеозаписи с потасовкой. По его версии, причиной агрессии в отношении молодого посетителя в офисе банка могли стать многочисленные оскорбления и отказ спокойно дождаться приезда полиции.

Чоповец утверждает, что приехал в отделение банка в течение стандартных для таких вызовов 3–5 минут. Посетителей было много, но старший менеджер нашла время и объяснила ситуацию — сотрудники заподозрили мошенничество в попытке парня с пожилой женщиной сделать крупный перевод и вызвали полицию. Андрей предложил им сесть на диван до приезда сотрудников МВД.

«Молодой человек начал усмехаться, оскорблять меня. Говорил, что работа у меня плохая и я на большее не способен, что только без образования люди могут работать в этой сфере. Я с ним на „вы“ вел разговор, а он перешел на „ты“. В какой-то момент он подошел ко мне практически в упор. Я же не знаю, что у него, может, какое-то оружие в кармане, какое-то увечье хочет мне нанести. Пришлось его задерживать», — описал свое видение ситуации в банке сотрудник охраны.

При этом Андрей признает, что перегнул палку в общении с посетителем. Он добавил, что наручники на молодого посетителя надел его напарник, который вместе с ним приехал на вызов. Он же и снял их спустя 20 минут в присутствии полицейских. Также сотрудник «Дельты» вспомнил как минимум четыре похожих случая с вызовом полиции именно в это отделение. В большинстве из них опасения сотрудников банка были не напрасны.

«Конкретно в этом отделении банка за последний год, если взять 2024-й и 2025-й, на моей памяти это уже четвертый такой случай, когда приводят таких бабушек. Был случай, когда молодой парень привел бабушку, которой хотел продать какую-то вещь, сотрудники полиции его отпустили, так как не было факта передачи денег, — рассказал сотрудник ЧОПа. — Других бабушек, я, скажем так, спас вызовом сотрудников полиции. Приезжали участковые, брали пояснения с бабушек, общались с ними. Одну бабушку, ей больше 80 лет было, сотрудники полиции сами увезли домой на своем автомобиле, она недалеко жила. А молодой человек, который ее туда привел, скрылся».

Фигурант уголовного дела о превышении полномочий сотрудником ЧОПа подтвердил, что не стал приносить извинения потерпевшему, поскольку считает, «что такие люди извинения иногда воспринимают еще сильнее в штыки».

«Когда ему сказали, что я готов принести извинения и загладить свою вину в финансовом плане, он запросил сначала 500 тысяч рублей, а потом спустился на 250 тысяч. Проще судиться, это не стоит таких денег. Даже в отделе дознания все были в шоке от услышанных сумм», — заключил сотрудник «Дельты».

Мы запросили комментарии в компании «Дельта» и в банке. Ответы опубликуем после получения.