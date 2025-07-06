Пострадал водитель: под Ярославлем легковушка влетела в грузовик. Момент ДТП попал на видео

Под Ярославлем произошло ДТП с пострадавшим Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Вечером 6 июля в Ярославском районе на Северо-восточной окружной дороге произошло ДТП с пострадавшим. Около 17:50 столкнулись легковушка «ВАЗ-21093», больше известная как «девятка», и грузовик.

Момент ДТП попал на видео. На записи регистратора видно, что синяя легковушка на скорости едет в правом ряду. В какой-то момент она врезается в грузовик, ехавший прямо перед ней.

Момент ДТП попал на видео Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

От легковушки практически ничего не осталось Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

От удара переднюю часть легковушки разворотило. Водитель «девятки» оказался зажат в кресле. Очевидцы вызывали медиков скорой помощи.

В управлении МВД по Ярославской области уточнили, что за рулем отечественной легковушки был 43-летний мужчина.

«Водитель доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.

Капот легковушки разворотило Источник: Жесть Ярославль / Vk.com