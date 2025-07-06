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Происшествия Пострадал водитель: под Ярославлем легковушка влетела в грузовик. Момент ДТП попал на видео

Пострадал водитель: под Ярославлем легковушка влетела в грузовик. Момент ДТП попал на видео

Что известно об аварии

259
1 комментарий
Под Ярославлем произошло ДТП с пострадавшим | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comПод Ярославлем произошло ДТП с пострадавшим | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Под Ярославлем произошло ДТП с пострадавшим

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Вечером 6 июля в Ярославском районе на Северо-восточной окружной дороге произошло ДТП с пострадавшим. Около 17:50 столкнулись легковушка «ВАЗ-21093», больше известная как «девятка», и грузовик.

Момент ДТП попал на видео. На записи регистратора видно, что синяя легковушка на скорости едет в правом ряду. В какой-то момент она врезается в грузовик, ехавший прямо перед ней.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

От легковушки практически ничего не осталось | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramОт легковушки практически ничего не осталось | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

От легковушки практически ничего не осталось

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

От удара переднюю часть легковушки разворотило. Водитель «девятки» оказался зажат в кресле. Очевидцы вызывали медиков скорой помощи.

В управлении МВД по Ярославской области уточнили, что за рулем отечественной легковушки был 43-летний мужчина.

«Водитель доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.

Капот легковушки разворотило

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Ранее стало известно, что в ДТП с мотоциклом в Ярославской области пострадала 16-летняя девушка. Авария произошла 6 июля около двух часов ночи в Тутаевском районе. Подростка с травмами госпитализировали.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Грузовик Пострадавший
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Комментарии
1
Гость
15 минут
теперь сын и внуки будут без машины машины здесь на века
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