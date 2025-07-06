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Происшествия В Ярославской области в ДТП с мотоциклом пострадала 16-летняя девушка

В Ярославской области в ДТП с мотоциклом пострадала 16-летняя девушка

Что с ней сейчас

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1 комментарий
В ДТП пострадала девушка-подросток | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RUВ ДТП пострадала девушка-подросток | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В ДТП пострадала девушка-подросток

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в ДТП пострадала 16-летняя девушка. Авария с мотоциклом произошла 6 июля около двух часов ночи на 38 километре дороги «Ярославль-Рыбинск» в Тутаевском районе.

По предварительной информации правоохранителей, за рулем мотоцикла был 17-летний парень. По версии следствия, парень не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Сам он не пострадал, а вот девушка получила серьезные травмы. Ей потребовалась помощь медиков.

«В результате ДТП 16-летняя пассажирка с травмами госпитализирована», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции родителям напомнили о недопустимости управления транспортными средствами несовершеннолетними. Подросткам не следует разрешать кататься на квадроциклах, мотоциклах, скутерах, мопедах и автомобилях, даже если у них есть навыки вождения.

«Важно исключить доступ детей к ключам от транспортных средств и пресекать любые попытки управления ими без соответствующего права», — уточнили в региональном УМВД.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Мотоцикл Тутаевский район Госавтоинспекция
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Так на фото мотоцикл вроде не для шоссе, да и для езды с пассажирами он нерасчитан?🤔
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