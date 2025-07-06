«Уничтожено сооружение»: в Ярославской области загорелась бывшая лесопилка. Видео

В Ярославской области 5 июля загорелась бывшая лесопилка. Пожар начался в 22:01 в деревне Долгово городского округа Переславль-Залесский.
На место ЧП выезжали четыре спасателя и две единицы техники. Пламя удалось потушить лишь к 1:33.
К счастью, внутри здания никого не было, обошлось без пострадавших. Однако огонь полностью уничтожил здание.
«Огнем уничтожено сооружение на площади 240 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Спасатели уже назвали предварительную причину произошедшего.
«Предварительная причина — занесение открытого источника огня. Проводится проверка», — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Ранее в Ярославской области загорелся цех по производству мебели. Пожар случился 4 июля в Угличе на улице 1-я Высоковольтной. Спасатели эвакуировали из горящего здания 20 человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.