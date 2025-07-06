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Происшествия «Уничтожено сооружение»: в Ярославской области загорелась бывшая лесопилка. Видео

«Уничтожено сооружение»: в Ярославской области загорелась бывшая лесопилка. Видео

В МЧС считают, что пожар начался не просто так

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В Ярославской области загорелась бывшая лесопилка | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ Ярославской области загорелась бывшая лесопилка | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области загорелась бывшая лесопилка

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области 5 июля загорелась бывшая лесопилка. Пожар начался в 22:01 в деревне Долгово городского округа Переславль-Залесский.

На место ЧП выезжали четыре спасателя и две единицы техники. Пламя удалось потушить лишь к 1:33.

К счастью, внутри здания никого не было, обошлось без пострадавших. Однако огонь полностью уничтожил здание.

«Огнем уничтожено сооружение на площади 240 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Процесс тушения сняли на видео

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Спасатели уже назвали предварительную причину произошедшего.

«Предварительная причина — занесение открытого источника огня. Проводится проверка», — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Ранее в Ярославской области загорелся цех по производству мебели. Пожар случился 4 июля в Угличе на улице 1-я Высоковольтной. Спасатели эвакуировали из горящего здания 20 человек. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лесопилка Пожар Переславский район
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