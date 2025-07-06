«Уничтожено сооружение»: в Ярославской области загорелась бывшая лесопилка. Видео

В Ярославской области загорелась бывшая лесопилка Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области 5 июля загорелась бывшая лесопилка. Пожар начался в 22:01 в деревне Долгово городского округа Переславль-Залесский.

На место ЧП выезжали четыре спасателя и две единицы техники. Пламя удалось потушить лишь к 1:33.

К счастью, внутри здания никого не было, обошлось без пострадавших. Однако огонь полностью уничтожил здание.

«Огнем уничтожено сооружение на площади 240 квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Процесс тушения сняли на видео Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Спасатели уже назвали предварительную причину произошедшего.

«Предварительная причина — занесение открытого источника огня. Проводится проверка», — рассказали в региональном ГУ МЧС.