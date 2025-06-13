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Происшествия «Попытался проникнуть в кабину»: в Ярославле водитель автобуса выгнал буйного пассажира. Видео

«Попытался проникнуть в кабину»: в Ярославле водитель автобуса выгнал буйного пассажира. Видео

Мужчина спровоцировал конфликт в общественном транспорте

571
6 комментариев
В Ярославле водитель выгнал пассажира из автобуса | Источник: Ярославль Live / Vk.comВ Ярославле водитель выгнал пассажира из автобуса | Источник: Ярославль Live / Vk.com

В Ярославле водитель выгнал пассажира из автобуса

Источник:

Ярославль Live / Vk.com

В Ярославле водителю «Яавтобуса» пришлось выгнать из салона неадекватного пассажира. Инцидент, произошедший 11 июня, сняли на видео очевидцы.

На записи видно, что водитель уложил пассажира на асфальт и держал ему руки. Очевидцы попытались выяснить, в чем дело. Позже водитель отпустил мужчину и вернулся в автобус.

Водитель выгнал пассажира из автобуса

Источник:

Ярославль Live / Vk.com

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что конфликт на маршруте № 32 «Гипермаркет „Глобус“ — 15 МКР» произошел около десяти вечера 11 июня у остановки «Улица Сахарова» в Заволжском районе.

Власти рассказали, что потасовку спровоцировал пассажир.

«По информации компании-перевозчика ООО „СтарТранс“, инцидент был спровоцирован пассажиром, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался проникнуть в кабину водителя, чтобы выразить недовольство манерой вождения. После словесной перепалки пассажир спровоцировал драку, которая продолжилась на улице. Водителю удалось утихомирить нарушителя порядка и предотвратить дальнейшее развитие конфликта», — рассказали в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Драка Потасовка Автобус Водитель Пассажир
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Комментарии
6
Гость
21 минута
Что творят водители этих автобусов это позор, кидаются на людей также манера вождения требует тщательного разбирательства прокуратуры, и других органов власти, не реагируют ни на жалобы людей, ни на что от слова совсем, эти не русские водители надоели!!! Уже они водят словно дрова везут или на осле едут, ну власть всячески это скрывает их хамское поведение на дорогах общего пользования что требует тщальной проверки ГИБДД Ярославля и Ярославской области
Гость
31 минута
Правильно. Безобразно водят автобусы. В среду в автобусе 1 тоже хотела предъявить претензию. Исдергал весь автобус. Ехать стоя вообще невозможно, можно руки вывихнуть пока держишься
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