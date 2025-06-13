«Попытался проникнуть в кабину»: в Ярославле водитель автобуса выгнал буйного пассажира. Видео

В Ярославле водитель выгнал пассажира из автобуса Источник: Ярославль Live / Vk.com











В Ярославле водителю «Яавтобуса» пришлось выгнать из салона неадекватного пассажира. Инцидент, произошедший 11 июня, сняли на видео очевидцы.

На записи видно, что водитель уложил пассажира на асфальт и держал ему руки. Очевидцы попытались выяснить, в чем дело. Позже водитель отпустил мужчину и вернулся в автобус.

Водитель выгнал пассажира из автобуса Источник: Ярославль Live / Vk.com

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что конфликт на маршруте № 32 «Гипермаркет „Глобус“ — 15 МКР» произошел около десяти вечера 11 июня у остановки «Улица Сахарова» в Заволжском районе.

Власти рассказали, что потасовку спровоцировал пассажир.