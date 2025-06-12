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Происшествия «Мама была в сознании»: стали известны подробности аварии с погибшей девочкой на трассе М-8

«Мама была в сознании»: стали известны подробности аварии с погибшей девочкой на трассе М-8

«Тойота» столкнулась с фурой в Ярославской области

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5 комментариев
В аварии с фурой на трассе М-8 погибла полуторагодовалая девочка | Источник: прокуратура Ярославской областиВ аварии с фурой на трассе М-8 погибла полуторагодовалая девочка | Источник: прокуратура Ярославской области

В аварии с фурой на трассе М-8 погибла полуторагодовалая девочка

Источник:

прокуратура Ярославской области

В аварии с фурой 12 июня на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области пострадали 41-летняя москвичка, которая была за рулем «Тойоты», а также ее 14-летняя пассажирка. Об этом сообщили в полиции. Ранее стало известно, что 1,5-годовалая девочка погибла на месте до приезда медиков.

«По предварительной информации, водитель-женщина, управляя автомобилем „Тойота-Рав4“, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (в зоне действия дорожного знака 3.20 „Обгон запрещен“), где произвела столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“, после чего автомобиль „Вольво“ произвел наезд на жилой дом», — прокомментировал замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Александр Колесов.

В этом месте трасса двухполосная. Неподалеку расположено кафе, где водители останавливаются для перекуса, рядом площадка для фур. Сразу после аварии у разбитой иномаркой собрались очевидцы.

Фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«Видела маму, она была на обочине в сознании, но не в состоянии. Очевидцы ее пытались, видимо, успокоить и отвели подальше от машины, девочка маленькая была в машине без сознания. Фура въехала в дом, именно водительской стороной», — поделилась в беседе с 76.RU одна из очевидиц последствий ДТП.

Спустя несколько часов после ДТП машины остаются на дороге. По словам очевидцев, фура двигалась в сторону Ярославля, легковушка — в противоположном направлении. После удара разбитая «Тойота» осталась на встречке.

Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП поставлены прокуратурой на контроль. К месту аварии выезжал прокурор Даниловского района Станислав Лоскуткин.

Иномарку разворотило от удара | Источник: прокуратура Ярославской областиИномарку разворотило от удара | Источник: прокуратура Ярославской области
прокуратура Ярославской областипрокуратура Ярославской области
На месте работает прокурор Даниловского района Станислав Лоскутин | Источник: прокуратура Ярославской областиНа месте работает прокурор Даниловского района Станислав Лоскутин | Источник: прокуратура Ярославской области
+2
После столкновения фура улетела в дом | Источник: прокуратура Ярославской областиПосле столкновения фура улетела в дом | Источник: прокуратура Ярославской области
Информация о других пострадавших уточняется | Источник: прокуратура Ярославской областиИнформация о других пострадавших уточняется | Источник: прокуратура Ярославской области
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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Смертельная авария В ДТП погиб ребенок М-8 Холмогоры Даниловский район
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Комментарии
5
Гость
52 минуты
Один-то раз прочитав это известие не по себе становится, а вы ещё какие-то подробности собираетесь сообщать.
Гость
1 час
Человек в сознании не нарушает ПДД.
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