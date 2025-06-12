«Мама была в сознании»: стали известны подробности аварии с погибшей девочкой на трассе М-8

В аварии с фурой на трассе М-8 погибла полуторагодовалая девочка Источник: прокуратура Ярославской области











В аварии с фурой 12 июня на трассе М-8 в Даниловском районе Ярославской области пострадали 41-летняя москвичка, которая была за рулем «Тойоты», а также ее 14-летняя пассажирка. Об этом сообщили в полиции. Ранее стало известно, что 1,5-годовалая девочка погибла на месте до приезда медиков.

«По предварительной информации, водитель-женщина, управляя автомобилем „Тойота-Рав4“, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (в зоне действия дорожного знака 3.20 „Обгон запрещен“), где произвела столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“, после чего автомобиль „Вольво“ произвел наезд на жилой дом», — прокомментировал замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области Александр Колесов.

В этом месте трасса двухполосная. Неподалеку расположено кафе, где водители останавливаются для перекуса, рядом площадка для фур. Сразу после аварии у разбитой иномаркой собрались очевидцы.

Фура врезалась в жилой дом на трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«Видела маму, она была на обочине в сознании, но не в состоянии. Очевидцы ее пытались, видимо, успокоить и отвели подальше от машины, девочка маленькая была в машине без сознания. Фура въехала в дом, именно водительской стороной», — поделилась в беседе с 76.RU одна из очевидиц последствий ДТП.

Спустя несколько часов после ДТП машины остаются на дороге. По словам очевидцев, фура двигалась в сторону Ярославля, легковушка — в противоположном направлении. После удара разбитая «Тойота» осталась на встречке.

Ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП поставлены прокуратурой на контроль. К месту аварии выезжал прокурор Даниловского района Станислав Лоскуткин.