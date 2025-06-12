Автобус с пассажирами сбил лося в Ярославской области. Первые подробности ДТП

Под Рыбинском пассажирский автобус сбил лося Источник: Денис Волков











Вечером 11 июня под Рыбинском в Ярославской области пассажирский автобус попал в аварию. Как сообщили очевидцы, под колеса транспорта попал лось. Речь идет об автобусе, курсирующем по 500-му маршруту из Рыбинска в Ярославль.

«Это было примерно в 18:25. Пострадавший только один — лось. Люди все живы и целы. Пассажиры головой кивали от такого резкого торможения», — рассказал в беседе с 76.RU один из пассажиров Денис Волков.

Лось выскочил на Окружную дорогу в районе населенного пункта Скородумово. Животное скрылось в кустах на обочине.

Под Рыбинском автобус сбил лося Источник: Денис Волков

«Водитель, управляя автобусом „Ютонг“, совершил наезд на дикое животное. По предварительной информации никто не пострадал», — сообщили в полиции.

Как уточнили в полиции, за рулем общественного транспорта был 58-летний водитель.

Автобус не смог продолжить рейс. Пассажиров увезли на следующем.

«Дальше пассажиры добирались так — приехал новый 500 автобус, и поехали на нем. Кто-то — до Тутаева, кто-то — до Ярославля. Минут через 20 следующий автобус приехал», — добавил Денис Волков.