В Ярославской области фура угодила под движущийся поезд. Первые подробности о ДТП

ДТП с поездом произошло в Ярославской области Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











В Ярославской области около 10 утра 11 июня произошло ДТП на железнодорожном переезде. В Первомайском районе фура угодила под движущийся поезд.

«В Пречистом на ж/д переезде поезд снёс фуру. По словам свидетеля, обошлось без пострадавших», — сообщили в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В пресс-службе Северной железной дороги подтвердили, что, к счастью, никто не получил травмы. Там рассказали, что водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым составом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нет, схода подвижного состава нет. Повреждено устройство заграждения переезда», — рассказали в пресс-службе СЖД.

Правоохранители показали последствия столкновения Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В компании уточнили, что на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло. Автомобилистов попросили проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и соблюдать правила дорожного движения.

Прицеп фуры был поврежден Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram