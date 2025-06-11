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Происшествия В Ярославской области фура угодила под движущийся поезд. Первые подробности о ДТП

В Ярославской области фура угодила под движущийся поезд. Первые подробности о ДТП

Очевидцы показали фото с места происшествия

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4 комментария
ДТП с поездом произошло в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comДТП с поездом произошло в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

ДТП с поездом произошло в Ярославской области

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославской области около 10 утра 11 июня произошло ДТП на железнодорожном переезде. В Первомайском районе фура угодила под движущийся поезд.

«В Пречистом на ж/д переезде поезд снёс фуру. По словам свидетеля, обошлось без пострадавших», — сообщили в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В пресс-службе Северной железной дороги подтвердили, что, к счастью, никто не получил травмы. Там рассказали, что водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым составом.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нет, схода подвижного состава нет. Повреждено устройство заграждения переезда», — рассказали в пресс-службе СЖД.

Правоохранители показали последствия столкновения | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramПравоохранители показали последствия столкновения | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Правоохранители показали последствия столкновения

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В компании уточнили, что на движение пассажирских поездов ДТП не повлияло. Автомобилистов попросили проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и соблюдать правила дорожного движения.

Прицеп фуры был поврежден | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramПрицеп фуры был поврежден | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Прицеп фуры был поврежден

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Поезд Переезд Фура
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Комментарии
4
-Митрич-
3 часа
А можно сделать ещё больше рекламы в приложении? Только на неё поглядеть и захожу
Гость
4 часа
Никогда такого не было, и вот опять.
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