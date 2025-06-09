«Теперь в Небесной лиге». 10-летний хоккеист из Ярославля погиб на даче

Хоккеист из Ярославля погиб от удара током Источник: Молот 2013 г. Ярославль / Vk.com, СУ СКР по Астраханской области











В Астраханской области погиб 10-летний хоккеист Кирилл из Ярославля. Трагедия произошла 8 июня.

По данным источника 76.RU, мальчик гостил на даче у своих бабушки с дедушкой в поселке Лиман Лиманского района. Местные следователи рассказали, что ребенок погиб во время сбора урожая.

«Находясь на стремянке, мальчик собирал ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке. В ходе сбора он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током», — рассказали в СУ СКР по Астраханской области.

Мальчик погиб моментально, спасти его не удалось. Следователи начали проверку.

Мальчик случайно схватился за оголенный провод Источник: СУ СКР по Астраханской области











Кирилл состоял в детской хоккейной команде «Молот». В официальном сообществе клуба опубликовали скорбный пост в память о ребенке.

«Дорогой наш Кирюша. Нет слов, чтобы передать всю боль и скорбь. Мальчик-улыбка в жизни и раздевалке, и бесстрашный боец на льду. Ты навсегда останешься в нашей памяти и сердцах. Сил родителям и близким пережить это чудовищное горе», — говорится в посте.

В момент трагедии ребенок гостил у бабушки с дедушкой Источник: СУ СКР по Астраханской области











Отец Кирилла в беседе с 76.RU сообщил, что мальчик занимался хоккеем с шести лет.

«Сначала были в ХК „Звезда“ города Ярославль, через 1,5 года перешли в „ЛОКО 04 2014 г.“. Играл на позиции защитника! В 9 лет приняли решение о переходе в ХК „Молот“ под руководством Колчина Андрея Сергеевича, Кирюша играл за 12-13 год. Он мечтал быть хоккеистом, глаза горели на площадке! Конечно, самая заветная мечта была играть в НХЛ. Теперь он тоже в НХЛ — Небесная Хоккейная Лига!», — рассказал отец мальчика.