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Происшествия Эксклюзив «Теперь в Небесной лиге». 10-летний хоккеист из Ярославля погиб на даче

«Теперь в Небесной лиге». 10-летний хоккеист из Ярославля погиб на даче

Трагедия случилась, когда он гостил у бабушки с дедушкой

9 918
29 комментариев
Хоккеист из Ярославля погиб от удара током | Источник: Молот 2013 г. Ярославль / Vk.com, СУ СКР по Астраханской областиХоккеист из Ярославля погиб от удара током | Источник: Молот 2013 г. Ярославль / Vk.com, СУ СКР по Астраханской области

Хоккеист из Ярославля погиб от удара током

Источник:

Молот 2013 г. Ярославль / Vk.com, СУ СКР по Астраханской области

В Астраханской области погиб 10-летний хоккеист Кирилл из Ярославля. Трагедия произошла 8 июня.

По данным источника 76.RU, мальчик гостил на даче у своих бабушки с дедушкой в поселке Лиман Лиманского района. Местные следователи рассказали, что ребенок погиб во время сбора урожая.

«Находясь на стремянке, мальчик собирал ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке. В ходе сбора он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током», — рассказали в СУ СКР по Астраханской области.

Мальчик погиб моментально, спасти его не удалось. Следователи начали проверку.

Мальчик случайно схватился за оголенный провод | Источник: СУ СКР по Астраханской областиМальчик случайно схватился за оголенный провод | Источник: СУ СКР по Астраханской области

Мальчик случайно схватился за оголенный провод

Источник:

СУ СКР по Астраханской области

Кирилл состоял в детской хоккейной команде «Молот». В официальном сообществе клуба опубликовали скорбный пост в память о ребенке.

«Дорогой наш Кирюша. Нет слов, чтобы передать всю боль и скорбь. Мальчик-улыбка в жизни и раздевалке, и бесстрашный боец на льду. Ты навсегда останешься в нашей памяти и сердцах. Сил родителям и близким пережить это чудовищное горе», — говорится в посте.

В момент трагедии ребенок гостил у бабушки с дедушкой | Источник: СУ СКР по Астраханской областиВ момент трагедии ребенок гостил у бабушки с дедушкой | Источник: СУ СКР по Астраханской области

В момент трагедии ребенок гостил у бабушки с дедушкой

Источник:

СУ СКР по Астраханской области

Отец Кирилла в беседе с 76.RU сообщил, что мальчик занимался хоккеем с шести лет.

«Сначала были в ХК „Звезда“ города Ярославль, через 1,5 года перешли в „ЛОКО 04 2014 г.“. Играл на позиции защитника! В 9 лет приняли решение о переходе в ХК „Молот“ под руководством Колчина Андрея Сергеевича, Кирюша играл за 12-13 год. Он мечтал быть хоккеистом, глаза горели на площадке! Конечно, самая заветная мечта была играть в НХЛ. Теперь он тоже в НХЛ — Небесная Хоккейная Лига!», — рассказал отец мальчика.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Хоккеист Мальчик Погиб ребенок СК
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Комментарии
29
265837324
9 июня, 14:31
К чему писать десятилетий хоккеист? Он прежде всего ребенок, да и какой он хоккеист в десять-то лет. Написал сорокапятилетний велосипедист.
с++
9 июня, 14:16
Находясь на стремянке, мальчик собирал ягоды с дерева, расположенного на соседнем участке. В слове воровал допущены сразу несколько ошибок...
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