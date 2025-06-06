«В этом году тишина, боятся люди». Что происходит на пляжах Анапы, где из-за экологической катастрофы запретили купаться

Черные мешки с мазутом не пугают людей — они всё равно купаются Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В этом году Анапа, жемчужина Краснодарского края, встречает гостей непривычной тишиной, пустынными пляжами и километрами песчаных валов с замазученной сеткой. Разлив мазута превратил некогда цветущий курорт в «зону отчуждения». Во всяком случае, так ситуацию описывают местные.

Спустя полгода после крушения танкеров в море и на берегу всё еще встречаются черные пятна. При этом власти регулярно заявляют, что новых выбросов зафиксировано не было. А если и были, то незначительные.

Повсюду закрытые гостиницы, небольшие отели. А местные жители и редкие приезжие с тревогой смотрят на песчаные пляжи, купаться на которых запрещено.

Такие таблички установлены в разных частях Анапы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Журналисты 93.RU Валерия Дульская и Дарья Паращенко отправились в Анапу, чтобы своими глазами увидеть последствия масштабной трагедии, которая случилась в декабре 2024 года. Рассказываем, что происходит на черноморском курорте, куда до катастрофы приезжали миллионы отдыхающих.

Дикие пляжи без людей

Яркое палящее солнце и пустые улицы — картина, несвойственная для Анапы и курортных станиц-придатков в самом начале купального сезона. Одна из таких — станица Благовещенская — встречает немногочисленных туристов гигантских размеров маковым полем. Вместо очередей к популярной местной фотозоне — одна машина на обочине. В самой станице около Центрального пляжа — груды песка, тяжелая техника. Если осмотреться, видны пустые кафе, закрытые магазины. Больше нет тысяч машин с иногородними номерами, толп туристов, детей с надувными кругами. Таким пустым и чуждым выглядит лето в Анапе.

Небольшая табличка о запрете купания есть вдали от пляжа Благовещенской Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Пройдя через огромные песчаные дюны, выходим к штабу МЧС, где зимой кипела жизнь: сотни волонтеров и спасателей собирали мазут, просеивали песок, ловили измазанных липкой и дурно пахнущей жижей птиц. Сейчас же там ни души. На территории штаба — один трактор, лодка и чей-то автомобиль.

Людей не видно. Мелкие фракции мазута рассыпались по песку под ногами, будто кто-то тряхнул кистью с черной краской. Впереди — песчаная насыпь, отделяющая берег от остальной части. Теперь это новая реальность Анапы: вместо широких пляжей осталась только узкая прибрежная полоса.

Штаб МЧС, где зимой было много сотрудников и волонтеров Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Из туристов в Благовещенской удалось встретить лишь пожилую пару из Москвы. Женщина рассказывает, что они запланировали отпуск здесь еще зимой, отказываться от брони не хотелось. Тем более что номер получилось снять с неплохой скидкой.

Вода пока прохладная, поэтому купается только муж, говорит она. В их гостевом доме почти никого нет, но во вторник, 3 июня, постепенно начали заселяться новые туристы.

— Мы вообще в прошлом году это планировали. Другое дело, что пришлось из-за этого безобразия отпуск сократить. Потому что не знали, как будет. Здесь море классное, почистили. Дорожки чистые, всё убрано. Вчера несколько пар приехало в отель, с детьми, — рассказывает москвичка. Она удивляется, узнав о запрете на купание: женщина об этом раньше не слышала. Да и на пляже у отеля никаких табличек.

На пляже в станице почти никого нет, только мусор Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Запаха мазута в станице не ощущается, но его частицы впиваются в песке. Периодически к самому берегу подплывают дельфины. В этот момент к воде начинают подбегать с телефонами немногочисленные туристы.

— Нам сразу вчера сказали, что здесь дельфины плавают. Мы пришли на них посмотреть, в отеле не обманули… Водичка хорошая. Если дельфины плавают, это же что-то значит?

Зато удалось увидеть дельфинов рядом с берегом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











На этом полудиком пляже возле Бугазской косы мы проводим эксперимент: идем по узкой полоске между валом и водой в новых белых носках по песку. Результат приятно удивляет: пятен мазута на них нет. А вот по пути от пляжа к зоне отелей мы всё-таки вымазываемся, за песчаными насыпями черных точек намного больше.

Еще бросается в глаза большое количество мусора возле берега. Помимо подсохших зеленых водорослей, в песке мы находим стеклянные бутылки, жестяные банки, упаковки от шампуней, пластиковые стаканы и другую посуду, респираторы, тапочек и кроссовок и даже строительные наушники.

Пляж совсем не подготовили к сезону Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











«Опасная зона» с водолазами

Если в станице Благовещенской мы даже не находим красные запрещающие таблички (хотя сами власти говорят, что купаться здесь запрещено), то в самой Анапе они встречают туристов прямо на входе на пляж.

— Уважаемые жители и гости курорта Анапа! В связи с проведением аварийно-восстановительных работ с применением техники по очистке пляжных территорий функционирование пляжей временно ограничено. Купание запрещено! — гласит большая ярко-красная табличка. Такая время от времени появляется и на уличных электрических табло, когда едешь по городу.

На фоне грязных костюмов всё равно видно туристов в море Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В районе 1-го Проезда, это почти самый центр протяженной линии песчаных пляжей курорта, купается только одна семья из Подольска со своей собакой. Они приехали в Анапу на машине, потому что отдыхают здесь уже много лет. Мазут супругов не пугает: визуально его немного, а в воде пока повезло не встретить его, говорят туристы. В нескольких метрах от них работают водолазы, которые мешками вытаскивают мазут со дна.

3 июня в Анапе определили опасные зоны из-за продолжающейся ликвидации последствий разлива мазута. В соответствующем положении нет конкретной формулировки или списка, где эти зоны находятся. В мэрии Анапы 93.RU рассказали, что к запретным зонам относятся только пляжи, а набережной это не касается. Что касается возможных штрафов за нарушение и контроля нахождения людей на территории — пока всё довольно размыто.

Купаются не только люди, но и животные Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











На этом пляже журналисты 93.RU встретились с местным блогером Максом Анапским. Он с первого дня катастрофы следит за ситуацией, сам исследовал морское дно и сдавал воду на анализ.

— Водолазные работы идут на 1-м Проезде и до речки Можепсин (это около двух километров), а также на причале технополиса «Эра», где откачивают мазут со дна моря вокруг опор. В последние дни наблюдаю, что всё больше водолазов работает, будем надеяться, что они быстро уберут. Собирают мазут они, к сожалению, вручную. Насосами размывают пласт и затем под водой лопатами собирают в мешки, которые поднимают со дна веревками. Вот на берегу видно эти мешки, — рассказывает блогер.

Небольшой локальный штаб спасателей в Джемете Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Свежие спутниковые снимки показывают, что в мае зафиксировали утечку с носовой части «Волгонефти-239». Пока непонятно, сколько времени потребуется на устранение этой проблемы. Также неясно, усугубится ли разлив с наступлением жары. При этом власти заявляют, что хотят закончить водолазные работы на дне моря до конца июня.

23 мая стало известно, что Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на изготовление и установку трех защитных сооружений (коффердамов) над затонувшими танкерами, которые должны стать некими укрытиями для цистерн и предотвратить новые утечки. До этого на проектирование укрытий и демонтаж части затонувших фрагментов танкеров федеральные власти уже выделяли более 1 миллиарда рублей.

— Хочу обратить внимание, что последние спутниковые снимки в мае обнаружили, что идет утечка с танкеров. Необходимо установить ограждения, также использовать нефтесборщики, которые есть у Морспасслужбы. Нужно активнее вести работы, чтобы обезопасить нас от затонувших танкеров. Как можно быстрее накрыть их коффердамами (специальными защитными сооружениями) или откачать уже мазут, конечно, увеличить группировку водолазов, — считает Макс Анапский.

Комментарий Макса Анапского для нашей редакции Источник: 93.RU

В соседнем курортном поселке Джемете (он находится в пяти километрах от центра города), как и на более диком пляже, очень много мусора и песчаных насыпей, обтянутых зеленой сеткой. Она нужна, чтобы собирать мазут, который выносит на берег во время шторма. Отдыхающих там почти нет. Спасатели установили для себя большой железный мусорный контейнер, рядом — деревянную импровизированную вешалку для сушки водолазных костюмов. Со стороны костюмы напоминают людей, которые повисли в воздухе, перегнувшись через поперечную балку.

Костюмы и личные вещи сушат на берегу под солнцем Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Здесь [на берегу] твердые фракции. Пленка наверху [в воде] тоже есть, но небольшая, — коротко уточняют водолазы на вопрос о том, действительно ли мазут в море плавает большими пластами, а не растворяется.

Спасатели приезжают в Анапу из разных уголков страны, но от комментариев отказываются Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Местные пересказывают историю о том, что мазут может раствориться, только если температура воды превысит +40 °С. Так как в Черном море такого не бывает, то бояться отравления от воды не нужно. Главная задача, когда плаваешь, — не заплыть в мазутное пятно, говорят они.

— У нас стоит бензин, оттираемся. Понятное дело, местные будут купаться. Такого, как было в первое время (в первые дни катастрофы), уже и близко нет. Нужно об этом писать в СМИ, рассказывать, объяснять ситуацию. Но ничего не хотят делать власти. Освоили [бюджет на ликвидацию катастрофы], так сказать, и всё, — рассказывает анапчанка, которая вышла посидеть на берегу Джемете с маленькой дочкой.

Вход на пляж в районе 1-го Проезда Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Аналогичная ситуация на пляже в районе речки Можепсин. Правда, отдыхающих там чуть больше, но не у моря. Из аквапарка на первой линии доносится громкая музыка, крики детей и веселые плюхи в воду. Но вот сам берег очень грязный: обычный мусор и мазут.

— Здесь эти мешки могут стоять месяцами. А докажи, что они там вытаскивают, — рассказывает местная жительница, которая отказалась называть свое имя, боясь, что власти ее найдут и «накажут за правду». — Я вчера загорала и наблюдала: уборочная техника не работает, рабочие сидят в телефонах. Вчера сюда привели людей в белых рубашках — к их приходу всё убрали. Это всё показуха, что они якобы шевелятся. С декабря месяца сидят.

Местные жители считают, что мешки вовремя не вывозят Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Именно на этом пляже сильнее всего ощущается запах нефтепродуктов, на берегу свалены почерневшие мешки, которые водолазы вытаскивают со дна. На них — белые халаты поверх костюмов. Полгода назад весь берег был в «белых человечках», теперь же волонтеров здесь нет, только спасатели. Они приезжают в Анапу из разных регионов страны в командировки на 10 дней.

Речка Можепсин сейчас не впадает в море и зацвела Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Возле речки Можепсин мы встречаем статного седого мужчину в шортах. Он представляется Олегом Шихрановым. Он приехал из Братска Иркутской области в Анапу до осени, потому что здесь у него дом. По образованию он эколог, защищал кандидатскую диссертацию.

— Как эколог, думаю, нормы превышены. Я вам говорю, что наши водоемы в Центральной России, в Сибири — в аналогичном состоянии. Я вас уверяю. Это доказывается мониторингом многолетним. Запах сейчас не чувствую, зимой приезжал, сильный стоял запах. Уже не страшно, я не боюсь. Я уже искупался, не вымазался, — рассказывает Шихранов.

По словам Олега, больше всего раздражают брошенные мешки «с отходами третьего класса». Их даже на свалку нельзя вывозить. Некоторые мешки стоят там месяцами, из-за осадков и теплой погоды мазут из них начинает вытекать. Да и техника на своих колесах разносит частички мазута. Эколог согласен с тем, что детям сейчас в районе Анапы лучше не купаться, чтобы случайно не глотнуть мазутной воды. В остальном же он никакой опасности не видит, особенно если сравнивать с тем, что творилось на пляжах зимой.

Такая пленка образуется на воде там, где есть мазут, — ее собирают водолазы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Некоторые отели вообще решили не открываться

Макс Анапский считает, что частный сектор в этом году «в пролете». На плаву остались отели «всё включено», но всё равно потеряли ощутимую часть отдыхающих. Всё потому, что Анапа позиционируется как детский курорт, а сейчас родители опасаются ехать сюда с детьми.

Журналисты 93.RU встретили в Анапе несколько местных жителей, которые зарабатывают на сдаче комнат в аренду. Они подтверждают слова блогера: бронирований в этом году практически нет.

— Говорят, что дали откаты крупным пансионатам и санаториям. А местные, которые живут от сезона к сезону, сдают комнаты в частных домах, — нам вообще ничего. Мы выходим, просим. Никак с бронированием в этом году, вообще никого. Тишина, боятся люди. Есть те, кому всё равно, я думаю, что они приедут, — возмущается Ирина, которая сдает несколько комнат в своем доме в районе Витязево.

Закрытые магазины и кафе на пустых улицах Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











По словам женщины, зачастую туристы бронируют жилье за год. При выселении они сразу просят «застолбить» за ними комнату на следующий сезон. Как правило, уже к маю есть график заселений на всё лето вперед. В этом году женщина пыталась заманить отдыхающих скидками и акциями — не помогло.

— Я считаю, что первые ласточки сейчас пройдут, и народ попрет. Потому что люди, у кого нет большого достатка, они всё равно приедут детей вывезти. Дельфины, рыбки плавают. Море живое, и слава богу, — обнадеживает Ирина.

Все подробности о ситуации в Анапе — в одном видео Источник: 93.RU

Директор департамента продукта и бронирования туроператора «Мультитур» Евгения Кизей рассказывает, что в этом году некоторые отели и вовсе решили не работать, чтобы не уходить в еще больший минус.

— Многие позакрывались, какие-то объекты приняли решение в принципе не открываться, например отель «Кубань» в центре Анапы — это из таких крупных, а также много других гостевых домов. И соответственно, конкуренция снизилась, и вот отели «всё включено», которые решили все-таки открываться, неплохо загружаются за счет того, что конкуренты так и не открылись, — резюмирует Кизей.

На всех пляжах подняли красный флаг — купаться запрещено Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Местный житель Олег добавляет, что в этом году к началу июня у него всего одно бронирование — на август. Он сдает комнаты в своем доме в аренду. Но и он не унывает и надеется, что вскоре люди всё же поедут в Анапу.

Собственники бизнеса, которые пострадали от разлива мазута и закрытых пляжей, могут оценить свой ущерб и подать иски к виновникам. Но получится ли добиться компенсаций и сколько это займет времени, никто не может сказать.

Детей в море купаться не пущу

На Центральном пляже Анапы ожидаемо довольно много людей. Купаются и взрослые, и дети. Здесь уже нет обычного бытового мусора, только всё та же камка и песчаные валы, покрытые зеленой сетью. За ними «бронзовые» мужчины играют в волейбол, падая в песок. Маленькие дети без купальников радостно забегают в море, но, почувствовав холодную воду, тут же выбегают обратно.

Туристы играют в волейбол за песчаными насыпями, защищающими от мазута Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Со стороны пляж выглядит чистым и самым ухоженным. Но мазут есть и здесь, возможно, его чуть меньше, но он никуда не делся. На Центральном пляже мы тоже прогуливаемся в новых белых носках: они остаются чистыми. Но когда мы идем там босиком, на ногах появляются следы мазута. Он не так хорошо прилипает к ткани, как к коже. Тем более сейчас еще нет сильной жары, поэтому он не вязкий, а скорее твердый, похожий на сгустки резины.

Люди загорают рядом с ограждениями и мешками Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











По пляжу к выходу идет расстроенная пожилая женщина невысокого роста в светлом платье с узорами. За ней послушно плетутся трое детей разного возраста. Надежда с внуками только сегодня приехала в Анапу в отпуск из Хабаровска. Тур на 12 дней семья купила еще зимой, на фоне экологической катастрофы отказываться не стали, надеясь, что за полгода мазут успеют убрать. Не успели.

— Мазут есть, мы не знаем теперь, чем заниматься здесь 12 дней. Детей я не пущу в море купаться, мы очень расстроены, — с нескрываемой грустью говорит Надежда.

Среди отдыхающих на пляже постоянно встречаются местные. Туристы из других городов тоже есть, но их сильно меньше. Их можно легко отличить друг от друга: анапчане совсем не боятся мазута. «Запаха нет, и на том спасибо». Что интересно, хоть Центральный пляж и был самым чистым визуально, именно там мы заметили большое мазутное пятно прямо в море: сгусток плавал рядом с причалом.

Сгусток мазута и масляное пятно плавали на Центральном пляже Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Место, куда мазут не дошел

Каменистые пляжи Анапы полны людей: взрослые и дети счастливо купаются, смеются. На берегу много занятых лежаков, да и сами камни чистые. Одни говорят, что их здесь полностью заменили на новые. Правда, продавщица из ларька с сувенирами говорит: «Сюда мазут просто не дошел». А экскаватор ежегодно подсыпает пляж, потому что зимние штормы вымывают берег.

В этой части Анапы катастрофы будто не было Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Мы приехали на пляж «Высокий берег» (пляж со стороны Новороссийска), там очень много отдыхающих. Чистое море и на пляже «200 ступеней», рассказывает 93.RU Надежда, которая несколько лет назад переехала в Анапу из Екатеринбурга. Женщина сейчас на курорте совсем одна, поэтому много гуляет и сама следит за состоянием побережья.

Сейчас на пляжах Анапы официально нельзя находиться. На запрещающей табличке 4 июня установили еще одну — в ней говорится об административной ответственности за нарушение правил. Однако туристы продолжают купаться и загорать. Никто их не останавливает.

Территория, где запрещено купаться и отдыхать на пляже, выделена красным Источник: Мария Романова / 93.RU











Хотя министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов говорил, что контакт с мазутом может вызвать кожные реакции, обострение аллергии и проблемы с дыхательной системой. Особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.

В песке еще много мазута, хоть и не всегда его сразу видно Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Ни власти, ни Роспотребнадзор сейчас не могут точно сказать, когда закончится уборка. По данным источника 93.RU, в июне этого точно не произойдет. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуацию регулярно мониторят и проверяют. Всё осложняется тем, что части танкеров до сих пор остаются на дне моря, из них продолжает вытекать мазут, поэтому спрогнозировать сезон пока невозможно.

Сейчас отдых на пляжах Анапы может рассматриваться властями как нахождение в зоне ЧС. Поэтому туристы должны быть готовы к тому, что правоохранительные органы могут выписать штраф. Местные жители уже замечали рейды на отдельных участках, но пока полицейские ограничиваются предупреждениями, об этом редакции говорили в мэрии курорта. Да и вряд ли это остановит тех, кто всё-таки решил в этом году отдохнуть в Анапе.