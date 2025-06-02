НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Происшествия Есть погибшие: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись иномарка с фурой. Видео

Есть погибшие: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись иномарка с фурой. Видео

Публикуем подробности ДТП с лосем

2 503
5 комментариев
В Переславском районе сбили дикое животное | Источник: Переславль Live / TelegramВ Переславском районе сбили дикое животное | Источник: Переславль Live / Telegram

В Переславском районе сбили дикое животное

Источник:

Переславль Live / Telegram

1 июня в Переславском районе Ярославской области на 161 км трассы М-8 «Холмогоры» произошла авария с лосем. Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции по Ярославской области, два человека погибли. ДТП случилось около 10 часов вечера.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris совершил наезд на дикое животное после чего произвел выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем», — сказал командир ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД по Ярославской области поселка Петровское Александр Постников.

Момент столкновения попал на видео.

Момент столкновения попал на видеорегистратор

Источник:

Переславль Live / Telegram

От полученных травм двое мужчин из иномарки скончались на месте до приезда медиков. Как сообщили 76.RU в Госавтоинспекции, погибшему водителю было 52 года, его пассажиру — 19 лет. Кроме того, также получил травмы 20-летний парень.

Стали известны подробности аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области

«Сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства происшествия», — добавили в ГАИ.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП Авария
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
4 часа
Ограждения на трассе нет совести установить??? Ещё водителя и оштрафуют посмертно за сбитие животного((((((
Гость
1 час
Хорошо летел.. Не опоздал
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление