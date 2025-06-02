Есть погибшие: на трассе М-8 в Ярославской области столкнулись иномарка с фурой. Видео

В Переславском районе сбили дикое животное Источник: Переславль Live / Telegram











1 июня в Переславском районе Ярославской области на 161 км трассы М-8 «Холмогоры» произошла авария с лосем. Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции по Ярославской области, два человека погибли. ДТП случилось около 10 часов вечера.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris совершил наезд на дикое животное после чего произвел выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем», — сказал командир ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД по Ярославской области поселка Петровское Александр Постников.

Момент столкновения попал на видео.

Момент столкновения попал на видеорегистратор Источник: Переславль Live / Telegram

От полученных травм двое мужчин из иномарки скончались на месте до приезда медиков. Как сообщили 76.RU в Госавтоинспекции, погибшему водителю было 52 года, его пассажиру — 19 лет. Кроме того, также получил травмы 20-летний парень.

Стали известны подробности аварии Источник: Госавтоинспекция Ярославской области