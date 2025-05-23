В России ребенка вернули матери через пять лет после похищения: новости 23 мая

Отец похитил ребенка в день ее рождения Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 мая.

В России стартовал основной период ЕГЭ

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Всего в 2025 году сдавать единый государственный экзамен планируют более 716 тысяч школьников, сообщили в Министерстве просвещения Российской Федерации.

В первый день школьники сдавали три предмета по выбору: история, литература и химия. Результаты объявят 6 июня. Расписание следующих экзаменов можно посмотреть по ссылке.

ЕГЭ стартовал без сбоев и утечек экзаменационных материалов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. За списыванием на экзамене тоже следят. Для этого во многих регионах используют глушилки, чтобы выпускники не пользовались мобильной связью.

Части абитуриентов предоставят квоты на бесплатное обучение

Квоты на бесплатное обучение в вузах предоставят детям участников боевых действий, происходивших на территории РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

В случае если указанные военнослужащие, сотрудники погибли или получили увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы в ходе боевых действий на территории Российской Федерации, то прием их детей на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты будет осуществляться без проведения вступительных испытаний.

В России появится приложение для защиты от кибермошенничества

Минцифры анонсировало создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества. Оно будет информировать россиян о подозрительных действиях и содержать тревожную кнопку на случай, если с пользователем происходит что-то необычное.

«По любому случаю мошенничества он [пользователь] может здесь обратиться», — рассказал замглавы ведомства Александр Шойтов.

По его словам, запуск пилотного приложения запланирован до конца года. А в 2026 году министерство ожидает полномасштабного внедрения.

Путин поручил разработать предложения по расширению льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по выдаче ипотеки для семей участников СВО, а также имеющих детей в возрасте до 14 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в сообщении. По поручению президента правительство должно предоставить свои предложения до 15 июня.

Также Путин дал еще несколько важных поручений:

представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи;

исключить взимание банками комиссий при выдаче льготной ипотеки;

снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство;

внести поправки для совершенствования механизмов переселения граждан из аварийного жилья;

внести законодательные изменения для внедрения системы жилищно-накопительных сбережений граждан.

Меладзе закрыл группу «ВИА Гра»

Продюсер Константин Меладзе заявил, что закрывает группу «ВИА Гра». Коллектив выпустил свою последнюю песню Galileo, которую уже выложили на площадки.

«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом, — написал Константин в своем блоге. — Это было прекрасное время, по которому у меня тем не менее нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — сказал Меладзе.

Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве. За это время состав коллектива несколько раз сменился.

Во Вьетнаме заблокировали Telegram

Министерство информации и коммуникаций Вьетнама распорядилось о блокировке доступа к Telegram интернет-провайдерами в связи с отказом мессенджера взаимодействовать с правительством в расследовании правонарушений, совершаемых пользователями платформы, сообщает Reuters.

В материале приводится информация, согласно которой 68% из 9,6 тысячи каналов и групп мессенджера в стране занимаются незаконной деятельностью, включая мошенничество, торговлю наркотиками и «случаи, предположительно, связанные с терроризмом».

Блокировка последовала после того, как Telegram отказался предоставить Вьетнаму данные пользователей по запросу в рамках уголовных расследований.

В России приняли закон о локализации такси

Владимир Путин подписал закон об установлении требований к уровню локализации такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

С 2019 года работает балльная система оценки локализации автопромышленности. Согласно ее работе, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Такой показатель подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России.

Для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси необходимо выполнение одного из следующих условий:

совокупное количество баллов локализации соответствует требованиям, установленным правительством Российской Федерации для государственных закупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Это означает, что такси могут стать автомобили российского производства, а также, например, собранные в Калининградской области BAIC и Kaiyi, а также электромобили Evolute. А вот, например, Haval в список не попадает: его инвестиционный контракт был заключен до 2022 года. Новые инвестконтракты, которые китайцы заключат с российскими автозаводами уже в этом году, тоже за пределами закона. Если в него не внесут поправки.

Действие новых требований к автомобилям такси временно не будет распространено на Калининградскую область и Сибирский федеральный округ — до 1 марта 2028 года, на Дальний Восток — до 1 марта 2030 года.

В Орловской области рухнул вертолет

Вблизи поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области потерпел крушение вертолет. Это случилось в безлюдной местности. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — рассказал Клычков.

Место происшествия оцеплено, ведутся необходимые проверки. На территории района работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия.

На кадрах с места происшествия видны густые клубы дыма. Очевидцы рассказывали, что слышали звуки взрывов.

По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.

Ребенка вернули матери через пять лет после похищения

Житель Санкт-Петербурга во время бракоразводного процесса забрал свою дочь в день ее четырехлетия, воспользовавшись отсутствием экс-супруги. После этого его лишили родительских прав. Мужчину искали приставы, волонтеры, уголовный розыск. Следственный комитет весной 2024 года возбудил дело об убийстве. Однако ребенок оказался жив.

Мужчина планировал обосноваться в Мексике, пишет «Фонтанка.ру». Его задержали на пограничном контроле в аэропорту Минска, где он собирался лететь в ОАЭ. Там у него должна была произойти пересадка до пункта назначения.

У петербуржца и его дочери были поддельные документы. Отец и дочь жили сперва в Новороссийске под чужими фамилиями. Когда в город приехали оперативники, мужчина с девочкой покинули регион на автомобиле, воспользовавшись приложением, в котором ищут попутчиков.