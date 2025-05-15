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Происшествия Подробности «С очень слабым пониманием, кто я»: педагог из Ярославля, попавший под ИВЛ, сделал первое заявление

«С очень слабым пониманием, кто я»: педагог из Ярославля, попавший под ИВЛ, сделал первое заявление

Дмитрий Никитин рассказал о том, что с ним произошло, и поделился, как себя чувствует

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5 комментариев
Педагог из Ярославля оказался под ИВЛ в Британии | Источник: Дмитрий Никитин / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RUПедагог из Ярославля оказался под ИВЛ в Британии | Источник: Дмитрий Никитин / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Педагог из Ярославля оказался под ИВЛ в Британии

Источник:

Дмитрий Никитин / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Преподаватель из Ярославля и основатель школы иностранных языков Дмитрий Никитин, попавший под ИВЛ во время зарубежной командировки, вышел на связь. Он опубликовал в социальных сетях пост, где рассказал, как именно он попал в больницу.

Педагог рассказал, что 4 апреля почувствовал себя плохо и обратился в госпиталь в Лондоне. Его госпитализировали без понимания диагноза.

«6 апреля был сделан перевод в реанимацию той же больницы. В это время врачи сделали больше ста тестов и консультировались со специалистами в разных странах, уточняя диагноз. Позже выяснится, что это крайне редкая и малоизученная болезнь, вызывающая неадекватную реакцию иммунитета на защиту организма. Например, в моём случае иммунная система решила использовать средством защиты отключение речи на обоих языках и полное отключение любого движения, включая дыхание», — написал Дмитрий Никитин.

Дмитрий рассказал, что 7 апреля врачи ввели его в искусственную кому. С этой даты он не помнит несколько недель. Преподаватель рассказал, что требовалась срочная перевозка в больницу Святого Георгия в Лондоне, но она была невозможна из-за состояния. Его госпитализировали в эту больницу 13 апреля.

«20 апреля вышел из комы. Без речи на обоих языках, движений, способностей дышать, пить и кушать, с очень слабым пониманием кто я и где я», — рассказал Дмитрий.

2 мая из реанимации Дмитрия перевели в палату реабилитации и интенсивной терапии. У него потихоньку стала восстанавливаться речь, навыки письма, мышление. Педагог начал двигаться.

«Позже уточнится, что потеря движения — это результат комы и утраты мышечной массы, а не нарушение функций мозга. Подлежит восстановлению. Также узнал, что потерял 14 килограмм веса. 8 мая меня отключили от последнего аппарата искусственной поддержки организма, которых во мне было более 10», — рассказал Дмитрий.

Потихоньку педагог стал слушать музыку, читать книги, писать тексты, поддерживать долгие беседы на двух языках.

«Могу ходить до 10 метров с поддержкой. Перевозка в другое место невозможна из-за допустимости осложнений и возврата болезни», — рассказал педагог.

Сейчас продолжается лечение и реабилитация. Дмитрий может провести в больнице от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Полная реабилитация может случиться в мае 2026 года. Её можно завершать дома. Но маленькие шаги к поправке делаю каждый день и очевиден прогресс. Уже немного работаю. Надеюсь, что через несколько месяцев смогу полноценно вернуться в жизнь», — рассказал Дмитрий.

Дмитрий поблагодарил за моральную и финансовую поддержку всех, кто к ней причастен. Друзей, коллег, родственников и просто неравнодушных людей.

«Самое главное, спасибо, что вы есть! Был искренне удивлён тем, как много людей знают меня, думают, заботятся и молятся обо мне. Никогда не думал, что я до такой степени небезразличен тысячам людей. Это осознание, вызванное вашими добрыми словами, ускоряет выздоровление», — рассказал Дмитрий.

Семье педагога все еще требуется финансовая поддержка. Коллеги организовали сбор средств на лечение Дмитрия Никитина.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Педагог ИВЛ Британия
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Комментарии
5
Гость
1 час
Скорейшего выздоровления!!! Всем здоровья! Это то, что невозможно купить.
Гость
10 минут
Влип так влип....
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