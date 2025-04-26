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Происшествия «Только что проезжали. Накрыта»: под Ярославлем на пешеходном переходе насмерть сбили девочку

«Только что проезжали. Накрыта»: под Ярославлем на пешеходном переходе насмерть сбили девочку

В ГИБДД сообщили подробности аварии

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112 комментариев
В ДТП в Ярославской области погибла девочка | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославской области погибла девочка | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погибла девочка

Источник:

Подслушано в Ярославле / Vk.com, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

16-летняя девушка погибла в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 26 апреля 13:21 на дороге Ярославль-Рыбинск, у деревни Ямино Ярославского района.

«По предварительной информации, 69-летний водитель-мужчина на автомобиле „Шевроле Нива“, двигаясь со стороны Тутаева в сторону Ярославля, произвел наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ГИБДД Ярославской области.

От удара девочку откинуло на несколько метров. Она скончалась на месте происшествия.

«Только что проезжали. Накрыта. Очень жаль», — написали очевидцы в соцсетях.

В ГИБДД рассказали подробности аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Комментарии
112
Гость
26 апреля, 16:55
Как жалко, Царствия небесного🙏
Гость
26 апреля, 19:09
Носятся как ненормальные, одна полоса останавливается пропускает пешеходов, по другой несутся, переходить страшно... и светофор не поможет ( в городе на зеленый такая же картина), надо лежачих полицейских устанавливать.
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