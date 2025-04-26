«Только что проезжали. Накрыта»: под Ярославлем на пешеходном переходе насмерть сбили девочку

16-летняя девушка погибла в ДТП в Ярославской области. Авария произошла 26 апреля 13:21 на дороге Ярославль-Рыбинск, у деревни Ямино Ярославского района.
«По предварительной информации, 69-летний водитель-мужчина на автомобиле „Шевроле Нива“, двигаясь со стороны Тутаева в сторону Ярославля, произвел наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ГИБДД Ярославской области.
От удара девочку откинуло на несколько метров. Она скончалась на месте происшествия.
«Только что проезжали. Накрыта. Очень жаль», — написали очевидцы в соцсетях.
Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.