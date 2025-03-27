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Происшествия «Меня ждут маленькие пациенты, я им нужна»: что известно о семье врачей из Татарстана, которые были в утонувшем в Египте батискафе

«Меня ждут маленькие пациенты, я им нужна»: что известно о семье врачей из Татарстана, которые были в утонувшем в Египте батискафе

Когда новость об их смерти уже разлетелась по СМИ, власти признали, что всё перепутали

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Официальных данных о том, выжили ли супруги, всё еще нет | Источник: Baza / T.me, Кристина Валиуллина / Vk.comОфициальных данных о том, выжили ли супруги, всё еще нет | Источник: Baza / T.me, Кристина Валиуллина / Vk.com

Официальных данных о том, выжили ли супруги, всё еще нет

Источник:

Baza / T.me, Кристина Валиуллина / Vk.com

У берегов египетской Хургады произошла трагедия: батискаф «Синдбад» с российскими туристами на борту потерпел крушение. К числу погибших причислили семью врачей из Татарстана — Кристину и Равиля Валлиулиных. Однако появилась информация, что минимум одному из супругов удалось выжить. Рассказываем, что известно о чете и происшествии, в которое они попали.

Вечером 27 марта власти Татарстана подтвердили гибель обоих супругов. Однако появилась (пока не подтвержденная) информация, что 38-летней Кристине удалось выжить.

По данным телеграм-канала Shot, ей и ее двум дочерям ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Ужасная ошибка произошла из-за того, что власти Египта в спешке перепутали имена погибших. Женщина сама позвонила маме и рассказала, что с ней всё в порядке.

Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник:

Кристина Валиуллина / Vk.com

Источник: Равиль Валиуллин / Vk.comИсточник: Равиль Валиуллин / Vk.com
Источник:

Равиль Валиуллин / Vk.com

Теплится надежда, что и отец семейства — 41-летний анестезиолог-реаниматолог Равиль Валиуллин — жив. По сведениям Mash, близкие ждут от Минздрава информацию о нем.

Что известно о семье Валиуллиных? Кристина получала образование в Башкирии и Удмуртии. В 2004-м выпустилась из школы в селе Бураево в Башкирии, в 2011-м окончила Ижевскую медицинскую академию — на год позже мужа, который получал знания там же. В 2013-м Кристина отучилась в Башкирском государственном медицинском университете. Она выбрала для себя педиатрическое направление.

«Предпочла работу с детьми, потому что они непосредственны, доверчивы, чисты, чего нет у взрослых людей. Учиться на данном факультете было довольно сложно: зачетов и экзаменов здесь, в отличие от других факультетов, больше. Нас, студентов, при поступлении было 118 человек, а выпустилось всего 59. Ничуть не жалею о выбранной стезе. Работу свою люблю, меня ждут маленькие пациенты, я им нужна», — рассказывала Валиуллина ютазинским СМИ в 2022 году.

Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник:

Кристина Валиуллина / Vk.com

Источник: Равиль Валиуллин / Vk.comИсточник: Равиль Валиуллин / Vk.com
Источник:

Равиль Валиуллин / Vk.com

С Равилем они вместе минимум со студенческих времен: в соцсетях сохранились совместные фотографии 2011 года. В Уруссу чета Валиуллиных переехала в 2018 году. Это административный центр Ютазинского района, поселок городского типа с 10-тысячным населением. И муж, и жена работали в Уруссинской центральной больнице.

Сохранились совместные фото 2011 года | Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comСохранились совместные фото 2011 года | Источник: Кристина Валиуллина / Vk.com

Сохранились совместные фото 2011 года

Источник:

Кристина Валиуллина / Vk.com

Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник:

Кристина Валиуллина / Vk.com

Так выглядит Уруссинская ЦРБ, в которой работают Валиуллины | Источник: Zdrav.tatar.ruТак выглядит Уруссинская ЦРБ, в которой работают Валиуллины | Источник: Zdrav.tatar.ru

Так выглядит Уруссинская ЦРБ, в которой работают Валиуллины

Источник:

Zdrav.tatar.ru

Кристина не останавливалась на достигнутом и продолжала развивать свои навыки. Пару лет назад она участвовала в конгрессе по педиатрии. Иногда репостила новости из мира медицины.

Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник:

Кристина Валиуллина / Vk.com

Пациенты местной больницы тепло отзывались о них обоих.

«Кристина — замечательный педиатр. Мой внук в больнице всегда всех боялся, но Кристину Эдуардовну сразу к себе подпускал. Она могла найти нужный подход к детям и назначить правильное лечение», — рассказала корреспонденту 116.RU местная жительница Анна.

«Они в районе лучшие врачи, а Кристина — лучший педиатр и человек. Все мы, мамы, молились на нее. Мы не дружили, просто при необходимости обращались именно к ней на прием в больнице», — отметила еще одна пациентка Светлана.

«Сложно принять, ужасная трагедия. Я вас никогда не забуду», — написала местная жительница в группе поселка.

На странице Кристины во «ВКонтакте» множество фотографий с дочками. Им сейчас 15 и 11 лет. Валиуллины часто выбирались куда-нибудь вместе. То на лыжах и «ватрушках» покатаются, то отправятся в Анталью.

Источник: Равиль Валиуллин / Vk.comИсточник: Равиль Валиуллин / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
+5
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com

Девочки с ранних лет приобщались к профессии родителей. Старшая примеряла на себя медицинский халат. Младшая проводила День отца с папой-анестезиологом.

Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник:

Кристина Валиуллина / Vk.com

Источник: Кристина Валиуллина / Vk.comИсточник: Кристина Валиуллина / Vk.com
Источник:

Кристина Валиуллина / Vk.com

Как нам рассказали в больнице, где работала пара, 24 марта Валиуллины взяли отпуск на две недели. Вместе с дочками они отправились в египетскую Хургаду. На сегодня у них была назначена подводная экскурсия.

Прогулочный батискаф «Синдбад» регулярно использовался для экскурсий по коралловым рифам, но сегодня, 27 марта, что-то пошло не так. Около 10 утра примерно в 1 км от берега «Синдбад» потерпел крушение. На борту было 50 человек, из которых 45 — туристы. Это граждане России, Индии, Норвегии и Швеции.

По последний данным, погибли 6 человек с российским гражданством. Губернатор провинции Красное Море Амра Ханафи сообщил, что в больницах находятся 29 человек, четверо из них в реанимации.

Источник:

Городские медиа

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Руфина КалимуллинаРуфина Калимуллина
Руфина Калимуллина
Корреспондент 116.RU
Батискаф Египет Хургада Туристы Врачи Погибшие
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