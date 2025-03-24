Во всем виноват отец? Следователи выяснили, как погибли четверо детей в Красноярском крае

Полгода назад трагедия в Красной Сопке потрясла всех Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Следствие завершило расследование уголовного дела об отравлении четырех детей в Красной Сопке. Их итогами поделились в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Материалы направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. В гибели детей обвиняют отца семейства. На него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы.

Следствие полагает, что глава семьи Дмитрий 20 сентября 2024 года распылил дома аэрозоль от насекомых и превысил допустимую норму. В результате опасные компоненты попали на еду, посуду, мебель и постельное белье. Отец также не проветрил помещение и не обработал поверхности.

Утром 21 сентября всем членам семьи стало плохо. Четверо детей скончались — три девочки и один мальчик. Им было 6, 9, 11 и 13 лет.

Родителей смогли спасти. В ноябре у них родился пятый ребенок . Сообщалось, что он был здоров, но в феврале 2025-го мальчик внезапно умер. Экспертиза показала, что малыш погиб из-за удушья — дыхательные пути ему закрыло содержимым желудка, выяснили судебно-медицинские эксперты. По их данным, следов других веществ — инсектицидных, наркотических, лекарственных и других — не обнаружено.