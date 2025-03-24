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Происшествия Отравление семьи в Красной Сопке Во всем виноват отец? Следователи выяснили, как погибли четверо детей в Красноярском крае

Во всем виноват отец? Следователи выяснили, как погибли четверо детей в Красноярском крае

Материалы дела передали в прокуратуру

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3 комментария
Полгода назад трагедия в Красной Сопке потрясла всех | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПолгода назад трагедия в Красной Сопке потрясла всех | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Полгода назад трагедия в Красной Сопке потрясла всех

Источник:

Следствие завершило расследование уголовного дела об отравлении четырех детей в Красной Сопке. Их итогами поделились в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Материалы направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. В гибели детей обвиняют отца семейства. На него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы.

Следствие полагает, что глава семьи Дмитрий 20 сентября 2024 года распылил дома аэрозоль от насекомых и превысил допустимую норму. В результате опасные компоненты попали на еду, посуду, мебель и постельное белье. Отец также не проветрил помещение и не обработал поверхности.

Утром 21 сентября всем членам семьи стало плохо. Четверо детей скончались — три девочки и один мальчик. Им было 6, 9, 11 и 13 лет.

Родителей смогли спасти. В ноябре у них родился пятый ребенок. Сообщалось, что он был здоров, но в феврале 2025-го мальчик внезапно умер. Экспертиза показала, что малыш погиб из-за удушья — дыхательные пути ему закрыло содержимым желудка, выяснили судебно-медицинские эксперты. По их данным, следов других веществ — инсектицидных, наркотических, лекарственных и других — не обнаружено.

После гибели мальчика родителей затянули на эфир Первого канала в ток-шоу «Пусть говорят». Там вышло четыре эпизода с их участием. Мать Викторию и отца Дмитрия подвергли проверке на детекторе лжи, а также привлекли к оценке их состоянии разного рода экспертов. В одном из выпусков выяснилось, что женщина подверглась насилию в детстве и начала жить с супругом с 14 лет. Более того, она совершила несколько попыток суицида. Во время проверки на полиграфе мать семейства призналась, что супруг ей изменяет. В другом эпизоде родители погибших детей признались, что Виктория когда-то нападала на Дмитрия с топором.

ПО ТЕМЕ
Красная Сопка Расследование Гибель детей Следственный комитет Отравление
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Комментарии
3
Гость
24 марта, 23:24
🙏🙏🙏😥😥😥
Гость
54 минуты
Выяснили?просто смешно читать, свалили все на дихлофос, ну а последний ребенок тоже от дихлофоса погиб!? Такие теперь эксперты, шоу на всю страну устроили, позорище
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