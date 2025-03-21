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В Ярославле сбили женщину с грудничком на пешеходном переходе. Что известно об их состоянии

Публикуем подробности ДТП

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23 комментария
В Ярославле сбили женщину с коляской&nbsp;— видео | Источник: «Свободный Ярославль» / TelegramВ Ярославле сбили женщину с коляской&nbsp;— видео | Источник: «Свободный Ярославль» / Telegram

В Ярославле сбили женщину с коляской — видео

Источник:

Стало известно состояние мамы с ребенком, которых сбили утром 21 марта в Заволжском районе Ярославля. Происшествие случилось, когда женщина с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу на Красноборской улице.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, легковушка на скорости сбила пешеходов. От удара коляска разлетелась на части, а женщина, держась за спину, побежала проверять малыша.

По данным полиции, за рулем «Хендай» находился 59-летний водитель.

«По предварительной информации, водитель иномарки произвел наезд на детскую коляску, в которой находился мальчик», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

Кадры с моментом ДТП

Источник:

Как уточнили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области, с девушкой и малышом все в порядке.

«Ребенок и мама не пострадали, обошлось ушибами, не представляющими опасность для жизни и здоровья. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — сообщили в Минздраве.

В полиции начали проверку по этому делу.

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Комментарии
23
с++
3 часа
Похоже её ещё и развели как последнюю лохушку. Обследовали они) и уболтали подписать отказ от госпитализации. Теперь водили максимум штраф, никаких повреждений даже лёгких, а что там на самом деле с ребёнком, вылезет через какое то время, но связать с ДТП уже будет невозможно.
Гость
2 часа
Виноват водитель. Однозначно. А мама с коляской вела себя крайне безответственно.
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