В Ярославле сбили женщину с грудничком на пешеходном переходе. Что известно об их состоянии

В Ярославле сбили женщину с коляской — видео Источник: «Свободный Ярославль» / Telegram











Стало известно состояние мамы с ребенком, которых сбили утром 21 марта в Заволжском районе Ярославля. Происшествие случилось, когда женщина с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу на Красноборской улице.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, легковушка на скорости сбила пешеходов. От удара коляска разлетелась на части, а женщина, держась за спину, побежала проверять малыша.

По данным полиции, за рулем «Хендай» находился 59-летний водитель.

«По предварительной информации, водитель иномарки произвел наезд на детскую коляску, в которой находился мальчик», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

Кадры с моментом ДТП Источник: «Свободный Ярославль» / Telegram

Как уточнили 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области, с девушкой и малышом все в порядке.

«Ребенок и мама не пострадали, обошлось ушибами, не представляющими опасность для жизни и здоровья. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — сообщили в Минздраве.