В Ярославле сбили женщину с коляской. Видео

В пятницу, 21 марта, в Заволжском районе Ярославле сбили женщину с коляской. Авария произошла на пешеходном переходе на улице Красноборской около 11 часов утра. По данным полиции, за рулем «Хендай» находился 59-летний водитель.
«По предварительной информации, водитель иномарки произвёл наезд на детскую коляску, в которой находился мальчик», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.
Грудничка увезли в больницу с места аварии.
Момент ДТП попал в объектив городских камер. Судя по видео, горожанка с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара коляска разлетелась на части, а женщина, держась за спину побежала проверять ребенка.
Полиция проводит проверку.