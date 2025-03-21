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Происшествия В Ярославле сбили женщину с коляской. Видео

В Ярославле сбили женщину с коляской. Видео

Коляска отлетела на несколько метров

1 092
12 комментариев
Коляска разлетелась на части | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.comКоляска разлетелась на части | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

Коляска разлетелась на части

Источник:

В пятницу, 21 марта, в Заволжском районе Ярославле сбили женщину с коляской. Авария произошла на пешеходном переходе на улице Красноборской около 11 часов утра. По данным полиции, за рулем «Хендай» находился 59-летний водитель.

«По предварительной информации, водитель иномарки произвёл наезд на детскую коляску, в которой находился мальчик», — сообщили в управлении МВД по Ярославской области.

Грудничка увезли в больницу с места аварии.

Женщина, держась за спину, подбежала к коляске

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Момент ДТП попал в объектив городских камер. Судя по видео, горожанка с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара коляска разлетелась на части, а женщина, держась за спину побежала проверять ребенка.

Полиция проводит проверку.

На Красноборской сбили женщину с коляской

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Комментарии
14
Гость
21 минута
Вся Красноборская в пешеходных переходах , или он не местный или хз
Гость
18 минут
водитель права потерял и зрение 👹👹👹
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