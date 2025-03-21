Легковушку смяло в груду металла: под Ярославлем случилось ДТП с грузовиком. Видео

В Ярославском районе случилось ДТП с легковушкой и грузовиком Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Днем 21 марта на трассе в Ярославском районе случилось ДТП, в котором столкнулись легковушка «Лада» и грузовик «Вольво». О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

«Сильное ДТП на М-8 под Ярославлем», — написали в паблике «Жесть Ярославль».

Судя по опубликованным в Сети видео, часть легковушки буквально смяло в груду металла. На место происшествия приехала бригада скорой помощи, спасатели МЧС и полиция.

Кадры с места ДТП Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Как уточнили 76.RU в полиции, ДТП случилось в 13:04 21 марта около села Толбухино на трассе М-8.

«По имеющимся данным, 47-летний водитель „Лады“ получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.