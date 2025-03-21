«Проклятое место»: под Ярославлем на трассе перевернулся кроссовер

ДТП на трансе под Ярославлем Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











Утром, 21 марта, на трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе произошло ДТП с иномаркой. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

«ДТП между Туношной и Воробино», — сообщили в «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по опубликованному фото, черный кроссовер перевернулся на крышу и приземлился на отбойник.

В комментариях к посту о происшествии местные жители отмечают, что на данном участке трассы часто случаются ДТП.

«Там как проклятое место, авария на аварии», — пишет пользователь под ником igor igraev.

«Аномальная зона между Туношной и Воробино», — отмечает пользователь Кир.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, ДТП с автомобилем «Тойота» случилось в 08:16 21 марта на автодороге Р-132 «Золотое кольцо».

«Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.