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Происшествия «Проклятое место»: под Ярославлем на трассе перевернулся кроссовер

«Проклятое место»: под Ярославлем на трассе перевернулся кроссовер

Что известно о происшествии

787
3 комментария
ДТП на трансе под Ярославлем | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramДТП на трансе под Ярославлем | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

ДТП на трансе под Ярославлем

Источник:

Утром, 21 марта, на трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе произошло ДТП с иномаркой. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

«ДТП между Туношной и Воробино», — сообщили в «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по опубликованному фото, черный кроссовер перевернулся на крышу и приземлился на отбойник.

В комментариях к посту о происшествии местные жители отмечают, что на данном участке трассы часто случаются ДТП.

«Там как проклятое место, авария на аварии», — пишет пользователь под ником igor igraev.

«Аномальная зона между Туношной и Воробино», — отмечает пользователь Кир.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, ДТП с автомобилем «Тойота» случилось в 08:16 21 марта на автодороге Р-132 «Золотое кольцо».

«Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Ранее власти опубликовали список дорог, которые должны отремонтировать в регионе в 2025 году. Подробности — в этом материале.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Лихачить не надо, первое что приходит на ум когда вы видите перевёртыш.
Гость
42 минуты
Виноваты все и всё, только не лихач!
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