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Происшествия подробности «Мы не ожидали такого». Что написано в заключении о смерти футболистов, которые скончались в одну ночь

«Мы не ожидали такого». Что написано в заключении о смерти футболистов, которые скончались в одну ночь

Одноклубники умерли после победной игры

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2 комментария
Яну Журавлеву было 32 года | Источник: читатель E1.RU Яну Журавлеву было 32 года | Источник: читатель E1.RU

Яну Журавлеву было 32 года

Источник:

На могиле Яна Журавлева друзья оставили футбольный мяч. Он жил этим спортом. И последний свой день тоже провел на игре. Вернувшись домой, спортсмен лег спать и не проснулся. Супруга обнаружила его мертвым в кровати. Родным сказали, что причина — в острой сердечной недостаточности.

Тем же утром и при тех же обстоятельствах скончался еще один футболист из команды Яна — Данил Хилобок. Их загадочная смерть переполошила весь город Верхняя Пышма Свердловской области. Жители строят догадки, почему жизни двух спортивных и молодых мужчин оборвались одновременно. Руководство команды никак не комментирует случившееся.

Наши коллеги из E1.RU поговорили с родственниками и знакомыми уральских футболистов, которые еще ждут официального заключения экспертов.

Ян Журавлев, 32 года

Всех желающих проститься с Яном Журавлевым не смог вместить зал прощания в Верхней Пышме. Пришло больше сотни людей. В основном на церемонии были мужчины. Они несли цветы, оставляли их у гроба и выходили на улицу, чтобы уступить место в траурном зале другим.

— Мы не ожидали такого, он умер внезапно. Накануне всё было как обычно, — рассказала мама погибшего футболиста Светлана Анатольевна. — Столько людей его знало, со всей области люди пишут и деньги отправляют. У Яна дети остались, их сейчас поднимать как-то надо. Младшим два и три года, дочке шесть лет. Съемное жилье.

Собравшиеся на улице ждали очереди, чтобы зайти в зал и проститься с футболистом | Источник: читатель E1.RU Собравшиеся на улице ждали очереди, чтобы зайти в зал и проститься с футболистом | Источник: читатель E1.RU

Собравшиеся на улице ждали очереди, чтобы зайти в зал и проститься с футболистом

Источник:
У гроба были самые близкие | Источник: читатель E1.RU У гроба были самые близкие | Источник: читатель E1.RU

У гроба были самые близкие

Источник:

14 февраля «ПОЗ-Прогресс», за который играл Ян, встречался с екатеринбургским «Аткиром». Матч верхнепышминская команда выиграла со счетом 10:6. Но Журавлев в этот день не появился на поле. Его дисквалифицировали из-за перебора желтых карточек.

Но Ян всё же сходил на игру. После его смерти мама спортсмена пыталась выяснить у других футболистов, всё ли в порядке с остальными. Так она узнала, что 15 февраля скончался не только ее сын, но и 33-летний Данил Хилобок.

Переписка мамы Яна и игрока команды «ПОЗ-Прогресс» выложена на его открытой странице | Источник: читатель E1.RUПереписка мамы Яна и игрока команды «ПОЗ-Прогресс» выложена на его открытой странице | Источник: читатель E1.RU

Переписка мамы Яна и игрока команды «ПОЗ-Прогресс» выложена на его открытой странице

Источник:

Родные Яна рассказывают, что он был примерным семьянином. Перед Новым годом вернулся со спецоперации. Работал комплектовщиком в распределительном центре «Красного и белого». И всё свободное время посвящал спорту. Практически каждый день пропадал на тренировках.

Даже с СВО Ян выложил на своей страницы фотографию с мячом | Источник: личная страница Яна Журавлева в социальных сетях Даже с СВО Ян выложил на своей страницы фотографию с мячом | Источник: личная страница Яна Журавлева в социальных сетях

Даже с СВО Ян выложил на своей страницы фотографию с мячом

Источник:

Мама футболиста предполагает, что причиной смерти могли стать чрезмерные физические нагрузки, и отказывается верить в версию с запрещенными веществами. Однако товарищи Яна рассказывают, что он их употреблял.

— Мы знакомы с Яном шесть лет. Раньше вместе работали в компании в Среднеуральске. Еще в то время он курил сильный синтетический наркотик. И это стопроцентная информация, — рассказал после похорон спортсмена его бывший коллега. — Курил стабильно после каждой смены и каждые выходные.

Могила Яна находится рядом с Аллей Славы, где покоятся погибшие участники СВО | Источник: читатель E1.RU Могила Яна находится рядом с Аллей Славы, где покоятся погибшие участники СВО | Источник: читатель E1.RU

Могила Яна находится рядом с Аллей Славы, где покоятся погибшие участники СВО

Источник:

Другой знакомый Яна рассказал, что ничего подобного за ним не замечал.

— Я играл с ним в футбол, он не из наркоманов. Выпить мог, но никогда не употреблял, — рассказал футболист.

Данил Хилобок, 33 года

С Данилом Хилобоком Верхняя Пышма простилась 20 февраля, спустя сутки после похорон Яна Журавлева. Церемонию провели на день позже, потому что семья спортсмена добиралась на Урал из Луганска. Данил переехал оттуда в Верхнюю Пышму больше десяти лет назад. Но регулярно навещал в ЛНР родителей.

В Верхней Пышме Данил увлекся мини-футболом | Источник: личная страница Данила Хилобока в Vk.comВ Верхней Пышме Данил увлекся мини-футболом | Источник: личная страница Данила Хилобока в Vk.com

В Верхней Пышме Данил увлекся мини-футболом

Источник:

В спортивных кругах говорят, Хилобок был звездой свердловского мини-футбола. Неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионатов Екатеринбурга. Он играл на позиции форварда в команде «ПОЗ-Прогресс» и во время последней игры забил соперникам шесть голов из десяти.

— Они оба были очень хорошими ребятами. Легендарными футболистами, — рассказал организатор чемпионатов по мини-футболу в Свердловской области Владислав Жуков. — Больше я вам никакую информацию не дам.

Данил часто выкладывал у себя на странице фотографии с женой и сыном | Источник: личная страница Данила Хилобока в Vk.com Данил часто выкладывал у себя на странице фотографии с женой и сыном | Источник: личная страница Данила Хилобока в Vk.com

Данил часто выкладывал у себя на странице фотографии с женой и сыном

Источник:

В Верхней Пышме у Данила осталась жена и сын-второклассник. Его родные говорят, что так же, как Ян, спортсмен вернулся с футбола, лег спать и умер во сне. Из-за чего у двух игроков одной команды внезапно остановилось сердце, сейчас выясняют следователи.

— Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти, — сообщили в свердловском Следственном комитете.

По информации источника E1.RU, в крови спортсменов обнаружили неизвестное вещество. Экспертам предстоит выяснить, является ли оно наркотиком.

— В заключении о смерти написали, что сердечная недостаточность, — рассказала E1.RU мама Данила Хилобока. — Больше ничего не знаю.

Знакомые Данила говорят, что он вел здоровый образ жизни | Источник: Чемпионат Верхней Пышмы по мини-футболу / Vk.comЗнакомые Данила говорят, что он вел здоровый образ жизни | Источник: Чемпионат Верхней Пышмы по мини-футболу / Vk.com

Знакомые Данила говорят, что он вел здоровый образ жизни

Источник:

Игроки и руководство команды, за которую выступали футболисты, отказываются общаться с журналистами. На официальной странице «ПОЗ-Прогресс» объявили сбор средств, чтобы финансово поддержать семьи скончавшихся спортсменов.

«Вечная память, мужики. Никто не верит, что вас больше нет, вы оставили свой след навсегда в пышминском футболе», — написано в официальной группе команды.

Данила Хилобока после отпевания в верхнепышминском храме кремировали. Знакомые предполагают, что урну с прахом родные увезут на его родину — в ЛНР.

Мы приносим искренние соболезнования родным и близким скончавшихся спортсменов.

Мы писали про 11 видов спорта, которые сильнее всего могут навредить организму. Также мы публиковали, как определить безопасную для организма нагрузку и что нужно проверять перед любыми спортивными соревнованиями.

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Футболисты Загадочная смерть Похороны Причина смерти Сердце Верхняя Пышма
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Комментарии
2
Гость
59 минут
Наркота повсюду безнаказанно травят народ, оборотни не видят сквозь пачки дэнэг
Гость
53 минуты
Что то попили из одной бутылки, возможно что то кинули,после тренировки пить хочется..
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