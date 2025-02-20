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Происшествия «Выехал под знак»: в Минтрансе сделали заявление после массового ДТП с автобусом под Ярославлем

«Выехал под знак»: в Минтрансе сделали заявление после массового ДТП с автобусом под Ярославлем

Один человек получил травмы

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По словам очевидцев, у «Газели» вырвало колесо | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПо словам очевидцев, у «Газели» вырвало колесо | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

По словам очевидцев, у «Газели» вырвало колесо

Источник:

Днем 20 февраля под Ярославлем столкнулись «Газель», минивен «Фольксваген», «Нива» и автобус, курсирующий по маршруту № 40С «Резинотехника» — «Машприбор». В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что в момент массового ДТП в салоне автобуса находились 14 пассажиров.

— По информации компании перевозчика, автомобиль «Фольксваген» выехал на перекресток под знак уступи дорогу, не убедившись в безопасности своего маневра, совершил столкновение с автомобилем «Газель», после чего совершил столкновение с автобусом маршрута № 40С, — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства. — Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Авария произошла в районе Лесной Поляны. На месте работали спасатели и сотрудники ГАИ.

В Минтрансе также опровергли информацию о возгорании в транспорте. Изначально очевидцы предположили, что в автобусе произошло задымление.

Видео с места аварии опубликовали в соцсетях

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По предварительным данным полиции, травмы получил пассажир «Фольксваген».

Момент столкновения попал в объектив городских камер. В полиции организована проверка для определения обстоятельств ДТП.

Момент ДТП в Лесной Поляне попал на видео

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