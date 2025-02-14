«Тут просто жесть». В Анапе вспыхнул штаб волонтеров, очищающих берег от мазута: видео

Спасатели делятся кадрами с места Источник: МЧС России

В Анапе загорелся пансионат, где располагается штаб-квартира волонтеров, очищающих берег от мазута. Как сообщили в МЧС, пламя охватило 1,4 тысячи квадратных метров. Огнем уничтожены корпус для проживания и столовая. Телеграм-канал Kub Mash уточняет: пожар также затронул склад с волонтерским снаряжением. Часть инвентаря успели вынести.

С места эвакуировали 26 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Просто жесть», — говорит очевидец Источник: SHOT / Telegram

Данных о пострадавших нет Источник: Kub Mash / Telegram

На тушение бросили 79 пожарных и 25 единиц спецтехники.

В прокуратуре Кубани сообщили, что, предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания.

Трагедия в Керченском проливе произошла в конце декабря. Из моря ковшом экскаватора черпают нефтепродукты, сотни волонтеров просеивают загрязненный песок и спасают птиц и животных, а ученые и экологи бьют тревогу.

В настоящее время на дне Черного моря находится пять тысяч тонн мазута и желеобразная масса никуда не движется. После уборки загрязнений с Черноморского побережья планируют провести рекультивацию пляжей, а отделенный от нефтепродуктов песок можно будет использовать лишь в строительстве дорог.