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Происшествия «Тут просто жесть». В Анапе вспыхнул штаб волонтеров, очищающих берег от мазута: видео

«Тут просто жесть». В Анапе вспыхнул штаб волонтеров, очищающих берег от мазута: видео

Пламенем охвачено почти 2 тысячи квадратов

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Спасатели делятся кадрами с места

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В Анапе загорелся пансионат, где располагается штаб-квартира волонтеров, очищающих берег от мазута. Как сообщили в МЧС, пламя охватило 1,4 тысячи квадратных метров. Огнем уничтожены корпус для проживания и столовая. Телеграм-канал Kub Mash уточняет: пожар также затронул склад с волонтерским снаряжением. Часть инвентаря успели вынести.

С места эвакуировали 26 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

«Просто жесть», — говорит очевидец

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Данных о пострадавших нет

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На тушение бросили 79 пожарных и 25 единиц спецтехники.

В прокуратуре Кубани сообщили, что, предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания.

Трагедия в Керченском проливе произошла в конце декабря. Из моря ковшом экскаватора черпают нефтепродукты, сотни волонтеров просеивают загрязненный песок и спасают птиц и животных, а ученые и экологи бьют тревогу.

В настоящее время на дне Черного моря находится пять тысяч тонн мазута и желеобразная масса никуда не движется. После уборки загрязнений с Черноморского побережья планируют провести рекультивацию пляжей, а отделенный от нефтепродуктов песок можно будет использовать лишь в строительстве дорог.

Почитайте также мнение владельца танкера «Волгонефть-239» о причинах крушения.

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Пожар Анапа Штаб Волонтеры Спасатели МЧС
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Добрые дела в России не остаются безнаказанными
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