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Происшествия истории Спас детей и сам родился в рубашке: как полицейский предотвратил страшную трагедию и разбогател — видео

Спас детей и сам родился в рубашке: как полицейский предотвратил страшную трагедию и разбогател — видео

История Дмитрия Шпака, который 10 лет назад совершил настоящий подвиг

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16 декабря исполнилось 10 лет со дня громкого дорожного происшествия, в котором чудом не пострадали дети. В ХМАО школьники возвращались домой на двух автобусах после фестиваля, который проходил в соседнем населенном пункте.

На трассе им на встречу вылетел грузовик со щебнем. Трагическое столкновение предотвратил майор полиции Дмитрий Шпак, который подставил под удар свой служебный автомобиль.

Полицейский несколько месяцев провел в больнице. А спустя два года он стал миллионером. Подробности смотрите в видео.

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