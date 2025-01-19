Спас детей и сам родился в рубашке: как полицейский предотвратил страшную трагедию и разбогател — видео

Источник: Россия 1, Городские медиа

16 декабря исполнилось 10 лет со дня громкого дорожного происшествия, в котором чудом не пострадали дети. В ХМАО школьники возвращались домой на двух автобусах после фестиваля, который проходил в соседнем населенном пункте.

На трассе им на встречу вылетел грузовик со щебнем. Трагическое столкновение предотвратил майор полиции Дмитрий Шпак, который подставил под удар свой служебный автомобиль.