В Ярославле автомобиль с висящим на двери человеком протаранил машины на парковке. Видео

В Ярославле автомобиль протаранил припаркованные машины у дома № 8 в переулке Герцена. Как сообщают в соцсетях, происшествие случилось 28 декабря в 20:11 и попало на уличную камеру видеонаблюдения.

Когда автомобиль нарушителя въехал в кадр, было видно, что на передней двери у него висит мужчина. Машина петляла и задела припаркованные автомобили. Судя по видео, пострадало минимум две машины. После этого мужчина отцепился от двери, сначала упал на снег, потом встал и пошел в том направлении, куда уехало авто. Вскоре его нагнал еще один мужчина и они пошли вместе.