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Происшествия В Ярославле автомобиль с висящим на двери человеком протаранил машины на парковке. Видео

В Ярославле автомобиль с висящим на двери человеком протаранил машины на парковке. Видео

В ситуации разбирается полиция

1 278
1 комментарий

В Ярославле автомобиль протаранил машины во дворе

Источник:

В Ярославле автомобиль протаранил припаркованные машины у дома № 8 в переулке Герцена. Как сообщают в соцсетях, происшествие случилось 28 декабря в 20:11 и попало на уличную камеру видеонаблюдения.

Когда автомобиль нарушителя въехал в кадр, было видно, что на передней двери у него висит мужчина. Машина петляла и задела припаркованные автомобили. Судя по видео, пострадало минимум две машины. После этого мужчина отцепился от двери, сначала упал на снег, потом встал и пошел в том направлении, куда уехало авто. Вскоре его нагнал еще один мужчина и они пошли вместе.

Видео происшествия

Источник:

Пока непонятно, что именно произошло.

— ДТП оформлено, пострадавших не заявлено, — сообщили порталу 76.RU в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Типичная стабильная россия 🤕🕯️😱
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