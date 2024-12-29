Плавал, где запрещено: турист погиб в Египте после нападения акулы

Акула напала на туристов в Египте. Один человек погиб, другой получил ранения. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды страны.
— Двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб, — говорится в сообщении министерства. Специалисты уточнили, что трагедия произошла за пределами зоны для плавания. Однако они не стали сообщать, откуда приехали туристы.
В этот же день акула напала на священника на побережье австралийского штата Квинсленд. Хищник укусил его, когда он был на рыбалке с семьей. Медики не смогли спасти мужчину.
Акулы нападают на людей крайне редко. Последний раз в Египте это произошло 8 июня 2023 года в Хургаде на пляже отеля Dream Beach Hotel. В результате погиб россиянин Владимир Попов. Молодой человек звал на помощь и не мог выплыть: хищник вцепился ему в ногу и утащил на дно. Мы рассказывали, как себя стоит вести, чтобы не стать жертвой акулы.