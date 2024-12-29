Плавал, где запрещено: турист погиб в Египте после нападения акулы

Откуда приехали туристы, пока неизвестно Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Акула напала на туристов в Египте. Один человек погиб, другой получил ранения. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды страны.

— Двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб, — говорится в сообщении министерства. Специалисты уточнили, что трагедия произошла за пределами зоны для плавания. Однако они не стали сообщать, откуда приехали туристы.

В этот же день акула напала на священника на побережье австралийского штата Квинсленд. Хищник укусил его, когда он был на рыбалке с семьей. Медики не смогли спасти мужчину.