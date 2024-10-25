Троллейбусы встали: из-за ДТП в центре Ярославля образовалась огромная пробка. Видео

Транспортный затор случился в центре города из-за ДТП Источник: читатель 76.RU











Утром 25 октября в центре Ярославля образовалась пробка из-за ДТП. Общественный транспорт встрял на пересечении проспекта Октября и улицы Победы.

— «Нива» и фура перекрыли полосу. В сторону центра собирается пробка. Недалеко на аварийке стоит троллейбус, — написали очевидцы в соцсетях.

Кадры с места ДТП Источник: читатель 76.RU

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка тянется от областной онкологической больницы на проспекте Октября до градостроительного колледжа.

Движение парализовало на проспекте Октября Источник: «Яндекс.Карты»











Как подтвердили 76.RU в «Яргорэлектротрансе», из-за ДТП на проспекте Октября троллейбусы не могут проехать по маршруту.

— По причине ДТП легковых автомобилей затруднен проезд троллейбусов, — объяснил в разговоре с корреспондентом 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог. — Часть троллейбусов мы перенаправили по другому маршруту, но те троллейбусы, которые не могут развернуться, поскольку перекрыты две полосы, стоят в ожидании техпомощи. Транспорт передислоцируют, и движение будет восстановлено.