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Происшествия Троллейбусы встали: из-за ДТП в центре Ярославля образовалась огромная пробка. Видео

Троллейбусы встали: из-за ДТП в центре Ярославля образовалась огромная пробка. Видео

Первые подробности произошедшего

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1 комментарий

Транспортный затор случился в центре города из-за ДТП

Утром 25 октября в центре Ярославля образовалась пробка из-за ДТП. Общественный транспорт встрял на пересечении проспекта Октября и улицы Победы.

— «Нива» и фура перекрыли полосу. В сторону центра собирается пробка. Недалеко на аварийке стоит троллейбус, — написали очевидцы в соцсетях.

Кадры с места ДТП

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка тянется от областной онкологической больницы на проспекте Октября до градостроительного колледжа.

Движение парализовало на проспекте Октября

Как подтвердили 76.RU в «Яргорэлектротрансе», из-за ДТП на проспекте Октября троллейбусы не могут проехать по маршруту.

— По причине ДТП легковых автомобилей затруднен проезд троллейбусов, — объяснил в разговоре с корреспондентом 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог. — Часть троллейбусов мы перенаправили по другому маршруту, но те троллейбусы, которые не могут развернуться, поскольку перекрыты две полосы, стоят в ожидании техпомощи. Транспорт передислоцируют, и движение будет восстановлено.

Как уточнили в полиции, в ДТП никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
ДТП Пробка Затор Общественный трнспорт Троллейбусы Яргорэлектротранс ЯрГЭТ
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Комментарии
1
Гость
44 минуты
Пробки обычное дело.
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