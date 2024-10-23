НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +7

3 м/c,

зап.

 747мм 100%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Странные грибы
Что выбирают любители немецких машин
Зачисление в школы
Подарки новорожденным
Что подорожало в Ярославле
Вечный огонь после ремонта. Фото
Мать пятерых детей лишили пособий
Когда вернется тепло
В двух районах отключат отопление
Сирота на шоу
Происшествия «Мы никогда не видели подобных травм у живого человека». Женщина почти потеряла голову в ДТП, но выжила

«Мы никогда не видели подобных травм у живого человека». Женщина почти потеряла голову в ДТП, но выжила

Ее череп держался на шее только за счет кожи и мышц

298
4 комментария

В 2007 году с жительницей США Шеннон Маллой случилось ДТП. Ее голова сильно ударилась о приборную панель, последствием чего стало то, что врачи назвали «внутреннее обезглавливание».

Врачи решились на сложную операцию, в ходе которой нужно было вставить ряд штифтов и нарастить костную ткань. Правда, на успех надежды почти не было: медики в один голос утверждали, что подобные травмы раньше видели только при вскрытии.

Воля Шеннон к жизни оказалась достаточно сильной, и всё прошло успешно. Она не только пережила операцию, но и впоследствии восстановила большую часть функций своего тела. Подробности жуткого происшествия смотрите в видео.

ПО ТЕМЕ
ДТП Удивительные люди Истории спасения
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
49 минут
это в человеколюбивой гуманной стране где есть медицина и любовь ♥️ а мы от аппендицита до сих пор умираем
Гость
50 минут
Срасибо медикам, родственникам ,знакомым
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
«Дочь лежала как тряпочка. Я готовилась к плохому»: ярославна назвала симптомы заразного вируса
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление