«Мы никогда не видели подобных травм у живого человека». Женщина почти потеряла голову в ДТП, но выжила

В 2007 году с жительницей США Шеннон Маллой случилось ДТП. Ее голова сильно ударилась о приборную панель, последствием чего стало то, что врачи назвали «внутреннее обезглавливание».
Врачи решились на сложную операцию, в ходе которой нужно было вставить ряд штифтов и нарастить костную ткань. Правда, на успех надежды почти не было: медики в один голос утверждали, что подобные травмы раньше видели только при вскрытии.
Воля Шеннон к жизни оказалась достаточно сильной, и всё прошло успешно. Она не только пережила операцию, но и впоследствии восстановила большую часть функций своего тела. Подробности жуткого происшествия смотрите в видео.