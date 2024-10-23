«Мы никогда не видели подобных травм у живого человека». Женщина почти потеряла голову в ДТП, но выжила

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В 2007 году с жительницей США Шеннон Маллой случилось ДТП. Ее голова сильно ударилась о приборную панель, последствием чего стало то, что врачи назвали «внутреннее обезглавливание».

Врачи решились на сложную операцию, в ходе которой нужно было вставить ряд штифтов и нарастить костную ткань. Правда, на успех надежды почти не было: медики в один голос утверждали, что подобные травмы раньше видели только при вскрытии.