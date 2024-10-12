Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ярославля. Видео

ДТП произошло в центре Ярославля Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Утром 12 октября четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Октября в районе дома № 38. На перекрестке с улицей Победы столкнулись «Рено», за рулем которого был 63-летний водитель, и «Дэу». Последней иномаркой управлял 38-летний мужчина.

Передние части обоих автомобилей сильно раскурочило. Капоты смяло, а сломанные бамперы машин раскидало по асфальту.

— Столкнулись «Дэу-Нексия» и «Рено-Логан». В результате аварии есть пострадавшие, — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

На место выезжали спасатели МЧС Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров «Дэу» — 38-летний мужчина и 38-летняя женщина. На место аварии приезжали медики скорой помощи.