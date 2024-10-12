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Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ярославля. Видео

Четыре человека пострадали в ДТП в центре Ярославля. Видео

В полиции рассказали подробности случившегося

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3 комментария

ДТП произошло в центре Ярославля

Утром 12 октября четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Октября в районе дома № 38. На перекрестке с улицей Победы столкнулись «Рено», за рулем которого был 63-летний водитель, и «Дэу». Последней иномаркой управлял 38-летний мужчина.

Передние части обоих автомобилей сильно раскурочило. Капоты смяло, а сломанные бамперы машин раскидало по асфальту.

— Столкнулись «Дэу-Нексия» и «Рено-Логан». В результате аварии есть пострадавшие, — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

На место выезжали спасатели МЧС

В аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров «Дэу» — 38-летний мужчина и 38-летняя женщина. На место аварии приезжали медики скорой помощи.

— Пострадавшие нуждаются в амбулаторном лечении. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Почему так летают не понятно, куда летя ведь на улицах города много пешеходов, детей, и пожилых людей
Гость
1 час
чем так лететь как угорелому
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