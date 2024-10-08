Как погибла самая красивая байкерша России: муж МотоТани раскрыл подробности аварии и назвал виновного

Девушка вела блог, где показывала жизнь мотоциклиста Источник: tanechkaozolina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Блогерша МотоТаня (Татьяна Озолина) разбилась на своем мотоцикле 22 июля 2024 года на трассе Милас — Секе в Турции. В тот день она ехала со своим другом Сергеем и знакомым из Турции и в какой-то момент врезалась в грузовик. До сих пор в смерти 38-летней омички не поставлена точка, с места аварии исчезли улики, и близкие девушки опасаются, что виновник избежит наказания. Однако бывший муж блогерши Станислав Федоренко получил результаты экспертизы, которые наглядно показывают, как произошла авария и кто в ней виноват.

— На данный момент турецкий мотоциклист категорически отрицает свою вину, утверждает, что, наоборот, Татьяна ударила его мотоцикл. Мы рассчитываем на справедливость и на то, что виновнику не удастся уйти от ответственности, — рассказал Станислав Федоренко в Telegram-канале девушки, который продолжает вести сам.

Ее видео были наполнены позитивом Источник: Таня Озолина / Vk.com

Как погибла МотоТаня

Озолина попала в аварию 22 июля 2024 года на трассе Милас — Секе в Турции. Байкерша ехала рядом с двумя мотоциклистами, в какой-то момент она не справилась с управлением и влетела на большой скорости в грузовик, отчего ее откинуло на несколько метров. Девушка скончалась до приезда медиков. Вместе с ней серьезные травмы получил знакомый из Турции Онур Обут, однако сумел выжить.

На кадрах с места ДТП видно, как на обочине дороги лежит разбитый красный мотоцикл, а рядом с ним стоит полицейская машина. Неподалеку припаркован еще один красный мотоцикл.

Омичка не справилась с управлением Источник: Абу / Telegram

Версии трагедии

Свидетель происшествия — друг Озолиной — Сергей Хардиков, рассказал о том, что случилось в момент ДТП.

— Мы ехали втроем. Таня — первая, Онур — второй, и я позади них. В какой-то момент я вижу, как Онур начал резко тормозить, так, что встал на переднее колесо и ударил Таню в заднюю часть. Потом они разлетелись по разным сторонам дороги. Я остановился и начал оказывать первую помощь. Полиция сразу же взяла пробы на алкоголь. Мы были все трезвы, — сказал мужчина.

Отец Татьяны Озолиной сообщил, что, по основной версии следствия, на трассе в нее на большой скорости врезался байкер Онур Обут.

— Сказали, что виноват этот турок. По крайней мере, следствие склоняется к этой версии где-то на 90%. Но конкретно официальная версия нам пока неизвестна, — сообщил Иван Озолин.

В сентябре корреспондент NGS55.RU провел собственное расследование трагедии. Выяснилось, что с места аварии пропала видеокамера.

Результаты экспертизы

Бывший муж Сергей Федоренко поделился результатами экспертизы, которая установила все детали происшествия. По его словам, Татьяна ехала на мотоцикле впереди, за ней следовал турецкий байкер Онур Обут, на расстоянии примерно 200 метров позади двигался мотоциклист Сергей. В потоке перед ними ехал грузовик, который начал снижать скорость, чтобы перестроиться и выехать на съезд. Татьяна, которая ехала за ним, также начала притормаживать.

— Турецкий мотоциклист, не соблюдая дистанцию, применил экстренное торможение, в результате которого его мотоцикл поднялся на переднее колесо, то есть заднее колесо оторвалось от земли, и в таком положении его мотоцикл ударил мотоцикл Татьяны, — заключил Сергей Федоренко.

Бывший муж Озолиной — о ходе расследования Источник: МотоТаня / T.me

Кто такая МотоТаня

Известной байкерше было 38 лет. Девушка родилась 6 марта в Таре (Омская область). В 15 лет Татьяна переехала в областной центр, чтобы получить там образование: среднее специальное — хореографическое — и высшее — экономическое.

В 2008 году МотоТаня попала в список 150 самых красивых девушек Омска. В марте 2012 года Озолина переехала жить в Москву. В 2023 году она стала мотоблогером года, а в 2024-м — тревел-блогером года.

Источник: Городские порталы

Всё, что известно об аварии, наши коллеги из NGS55.RU рассказали в специальном сюжете.